51. İstanbul Müzik Festivali’nde bu hafta

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Borusan Holding sponsorluğunda düzenlenen 51. İstanbul Müzik Festivali’nin açılış töreni Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Festivale katkıda bulunan kurum ve kuruluşlara teşekkür plaketlerinin sunulduğu gecede, festivalin bu yılki Onur Ödülü, üretimleriyle Türkiye çağdaş müziğine katkılarda bulunan besteci ve eğitimci Hasan Uçarsu’ya, 2022 Aydın Gün Teşvik Ödülü 25 yaşındaki viyolonsel sanatçısı Umut Sağlam’a takdim edildi.

Törenin ardından festivalin açılışını şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki, 2019-2023 Festival Açılış Orkestrası Tekfen Filarmoni Orkestrası yaptı. Topluluk konserde son yılların aranan genç piyano dehalarından Jan Lisiecki’ye eşlik etti.

51. İstanbul Müzik Festivali, 17 Haziran’a kadar, 18 farklı mekânda, 25 konserdi 60’ın üzerinde ismi ağırlıyor. Festivalin programında 12 yeni eser seslendirilecek, bunlardan 8’i dünya prömiyeri, 4’ü ise Türkiye prömiyeri yapacak.

Açılış Konseri: Tekfen Filarmoni Orkestrası ve Jan Lisiecki (Fotoğraf: Salih Üstündağ)

Bu haftaki program

Festivalin bu haftaki programı şöyle:

5 Haziran / Festival Buluşması: Borusan Quartet & Lucienne Renaudin Vary / Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası

Firebird à la Jazz / Four Seasons Bosphorus Atik Paşa Terası.

6 Haziran / Yıldızlarla Bir Anma Akşamı: Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı Müzik Yıldızları Oda Orkestrası / Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu.

7 Haziran / Les Vents Français & Éric Le Sage “Fransız Rüzgârları” / Fransız Sarayı.

8 Haziran / Fazıl Say & Serenad Bağcan “Dünya Anne” / Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu.

9 Haziran / Hollanda Kraliyet Concertgebouw Oda Orkestrası & Matthias Goerne / Cemal Reşit Rey Konser Salonu.

10 Haziran / Bebeklere Beatles / Zorlu Performans Sanatları Merkezi Sky Lounge.

Müzikli Bir Hafta Sonu II-III / İKSV Alt Kat.