Akra Antalya ev sahipliğinde 26 Ekim’de gerçekleştirilecek olan 6. Uluslararası Meze Festivali için geri sayım başladı. Halka açık olan festivale her yıl olduğu gibi bu yıl da ülkemizin ve dünyanın birçok yerinden güçlü mekânlar ve ödüllü şefler katılacak.

Mezenin yolculuğu

Meze kültürünün keşfedileceği festival, Akra Antalya’nın bahçesinde asırlık meze reçetelerinin yanı sıra modern yorumlarla farklı meze tadımlarına da ev sahipliği yapacak. Başarılarıyla ülkemizin adını dünyaya duyuran şeflerimizin yanı sıra dünyaca ünlü şeflerin de dokunuşlarıyla hazırlanan zengin meze tadımı, sektörün ileri gelenleriyle gerçekleştirilecek gastronomi sohbetleri ve sürpriz etkinliklerin yer alacağı festival Akra Antalya’nın bahçesinde halka açık olarak yapılacak. Festival hakkında detaylı bilgi için www.mezefestivali.com web sitesini ziyaret edebilir…