60’ın üzerinde gösteriyle 5 binin üzerinde çocuğa dokundu

SICPA Türkiye, T.C. Turizm ve Kültür Bakanlığı, Milli Saraylar ve Çanakkale Alan Başkanlığı’na bağlı müze ve ören yerlerinde toplam 84 noktada müzelerin bilet ve bilet ürünlerinin geliştirilmesi, satış kanallarının güçlendirilmesi ve genel olarak ziyaretçi deneyiminin geliştirilmesi için 2018 yılından bu zamana çalışmalarını sürdürüyor.

İsviçre merkezli SICPA, Türkiye’de yürüttüğü çalışmalarıyla turizmin gelişmesine de katkıda bulunmaya devam ediyor. SICPA Türkiye CEO’su Sami Çebi’nin klasik sanatlara olan merakından doğan “Hacivat ve Karagöz Müzede” projesi, birçoğu daha önce hiç müze ziyaret etmemiş çocuklara eğlenceli bir ortamda hem müzeciliği sevdirmeyi hem de yaşadıkları bölgenin tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmayı amaçlıyor. “Hacivat ve Karagöz Müzede” gösterileri ilk olarak İstanbul’da başladı. Ardından sırasıyla Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Kapadokya ve Hacıbektaş’ta yapıldı. Sayıları 60’ı geçen gösteriler, okulların açılmasıyla birlikte farklı yerlerde devam edecek.

Sırada “Tarih ve Müzik Buluşmaları” var

Çocuklara yönelik Hacivat ve Karagöz Müzede projesini gelecek yıllarda daha da büyüterek İstanbul, Ankara, İzmir gibi metropollerin yanı sıra tüm Anadolu şehirlerinde hayata geçirmeyi hedefleyen SICPA Türkiye, hizmet verdiği müze ve ören yerlerinde tarih ve müzik buluşmaları da gerçekleştirecek. İlkinin Denizli Hierapolis’te düzenlenmesi planlanan etkinlikte, klasik Türk çalgılarından çıkan nameler, binlerce yıllık tarih ve kültür mirasının sergilendiği Hierapolis’te yankılanacak.