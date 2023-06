69. Sait Faik Abasıyanık Hikâye Armağanı töreni yapıldı

Takip Et

Edebiyatımızın usta kalemlerinden Sait Faik Abasıyanık’ın anısını yaşatmak amacıyla Darüşşafaka Cemiyeti ve İş Kültür Yayınları iş birliğiyle düzenlenen 69. Sait Faik Abasıyanık Hikâye Armağanı’nı kazanan Ayşegül Devecioğlu’na ödülü, düzenlenen törenle verildi. Devecioğlu’nun “Anatomi Dersi” (Metis Yayınları) kitabıyla layık görüldüğü ödülü, Seçici Kurul Başkanı Doğan Hızlan tarafından kendisine takdim edildi.

Adnan Bali

Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali, törende yaptığı konuşmada, Darüşşafaka ile uzun yıllara dayanan bir yol arkadaşlıkları bulunduğunu vurgulayarak, “Sait Faik Abasıyanık Hikâye Armağanı da bu birliktelikten aldığımız güçle kültürel yaşamımızı canlı tutmak, değerli edebiyatçılarımıza minnettarlığımızı ve takdirimizi sunmak amacıyla sürdürdüğümüz, Cumhuriyetimizin 100. yılında ve Bankamızın 100. yaşına bir yıl kala daha da güçlendirmek istediğimiz güzel bir gelenek” dedi. Her kitabın her okuyanda ve hatta her okunduğunda ayrı bir kitap olduğunu söyleyen Adnan Bali, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Kitaplar okuruz çok yönlü, çok farklı bakış açıları ediniriz, zenginleşiriz, büyürüz; zenginleştikçe ve büyüdükçe hayatlarımız da değişir. Bu arada ne kadar çok eksiğimiz olduğunu da anlamaya başlarız. Bu da merak duygusuyla beslenerek nihayete ermeyen bir süreç başlatır. Ben kitapla yaşadığımız serüveni böyle görüyorum.”

Oğuz Güleç

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç de geriye dönüp bakıldığında Sait Faik Hikâye Armağanı’na layık görülen her bir yazarın edebiyatımız için ayrı bir kilometre taşı, ayrı bir değer olduğunu görmekten duyduğu mutluluğu ifade etti. Güleç, Darüşşafaka için Sait Faik ne kadar önemliyse, Sait Faik için de Darüşşafaka’nın aynı önemi taşıdığını belirtti.

Doğan Hızlan

Jüri Başkanı Doğan Hızlan ise Sait Faik’i edebiyat matinelerinden tanıdığını, o etkinliklerde de çok uzun konuşmayan bir yazar olduğunu anlattığı konuşmasında, “Her yazarın mekânı vardır. Sait Faik de İstanbul’u, Beyoğlu’nu, Adalar’ı yazdı. Bunu yazarken de insan unsurunu hiç unutmadı” dedi.

Ayşegül Devecioğlu

Ödüle layık görülen Ayşegül Devecioğlu da konuşmasında, ödüle adını veren Sait Faik Abasıyanık’ın kendi kuşağı için çok önemli bir yazar olduğunu belirterek “Biz erik ağaçlarıyla konuşmasını bilen, bir odadan içeriye dallarıyla bir ağacın, bulutun girebileceğine inanan, bundan hiç kuşku duymayan bir kuşaktık” dedi.