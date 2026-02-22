72. Sait Faik Hikâye Armağanı için son günler

Bazı ödüller vardır; yalnızca bir yazarı değil, bir edebiyat iklimini yaşatır. Sait Faik Abasıyanık adına verilen Hikâye Armağanı, tam da böyle bir hafıza taşıyıcısıdır. Burgazada’nın rüzgârını, balıkçı kahvelerinin kokusunu, sıradan insanın kalbindeki o incelikli kırılganlığı bugüne taşır. Bu yıl 72’ncisi düzenlenen armağan için başvurularda artık son günlere girildi. Darüşşafaka Cemiyeti, Türkiye İş Bankası ve İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle sürdürülen bu köklü gelenek, her yıl bir öykücüyü taçlandırırken aslında hikâyenin kendisini onurlandırıyor.

Kimler başvurabiliyor?

Yarışmaya, daha önce Sait Faik Hikâye Armağanı’nı kazanmamış yazarların 2025 yılında yayımlanmış ve herhangi bir ödül almamış öykü kitapları katılabiliyor.

Başvuru yapacak yazarların, kitaplarından 15 nüshayı, 27 Şubat Cuma günü saat 17.00’ye kadar Darüşşafaka Cemiyeti’ne elden ya da posta yoluyla ulaştırmaları gerekiyor.

Bu teknik ayrıntının arkasında aslında çok basit bir çağrı var:

Hikâye yazmaya devam edenlere, “sözünüzü duyuyoruz” deniyor.

Kısa liste nisan, kazanan mayıs ayında

Ön jüri ve ana jüri değerlendirmelerinin ardından kısa liste nisan ayında açıklanacak. Kazanan isim ise mayıs içinde kamuoyuyla paylaşılacak. Geçtiğimiz yıl ilk kez verilen Doğan Hızlan Özel Ödülü de bu yıl ikinci kez sahibini bulacak. Bu ödül, yalnız bir armağan değil; eleştiri geleneğine ve edebiyat hafızasına bir selam niteliği taşıyor.

Ön jüri ve jüri: Titiz bir okuma süreci

72. Sait Faik Hikâye Armağanı’nın ön jürisi, Emrah Kolukısa’nın koordinatörlüğünde; Seray Şahinler Demir, Eray Ak ve Ali Bulunmaz’dan oluşuyor.

Ana jüride ise şu isimler bulunuyor:

İhsan Yılmaz, Faruk Duman, Cemil Kavukçu, Nazan Aksoy, Seval Şahin, Darüşşafaka Cemiyeti eski Başkan Vekili Beşir Özmen ve Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali.

Bir armağandan fazlası

Sait Faik Hikâye Armağanı, yıllar içinde pek çok önemli yazarı okurla buluşturdu. Ama asıl kıymeti, hikâyenin hâlâ diri bir tür olduğunu hatırlatmasında. Sait Faik’in insanı merkeze alan bakışı, küçük hayatların büyük anlamlarını keşfeden dili, bugün de öykücülere bir pusula sunuyor. Belki de bu yüzden bu armağan yalnız bir yarışma değil; bir edebiyat geleneğinin sürekliliği.