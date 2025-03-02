8. Erdemir “Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması” başlıyor

Türkiye’nin önde gelen çelik üreticilerinden Erdemir, sanata verdiği desteği sürdürüyor. Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması’nın 8’incisi için başvuru süreci başladı. Yarışma, çeliğin sanat aracılığıyla anlatımına katkıda bulunurken, genç heykeltıraşları destekleyerek yaratıcı üretimi teşvik etmeyi hedefliyor.

Bu yılki tema, “Geleceğe Yeşil Bir Miras: Sıfır Karbon” olarak belirlendi. Çevresel sürdürülebilirlik konusundaki farkındalığı artırmayı amaçlayan yarışma, çeliğin sürdürülebilir bir gelecek için sunduğu yenilikçi çözümleri sanatsal bir bakış açısıyla ortaya koymayı hedefliyor.

Gençler için fırsat

Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması, Türkiye’deki üniversitelerin güzel sanatlar fakültelerinin heykel bölümlerinde lisans ve lisansüstü eğitimlerine devam eden öğrencilere açık. Genç sanatçılar, Erdemir’in internet sitesi üzerinden 9 Mart’a kadar yarışmaya başvuruda bulunabilecek. 14-22 Nisan tarihleri arasında eserlerin gönderilmesi gereken yarışmanın ödül töreni ise 8 Mayıs’ta OYAK Maden Metalürji Konferans ve Fuaye Alanı’nda gerçekleştirilecek.

30 genç sanatçı ödüllendirilecek

Erdemir Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması’nda Seçici Kurul tarafından değerlendirilecek eserler arasından birinci, ikinci ve üçüncü derece ödülleri sahiplerini bulacak. Bunun yanı sıra Jüri Özel Ödülü, Erdemir Özel Ödülü ve Mansiyon Ödülleri olmak üzere toplam 30 eser ödüllendirilecek.