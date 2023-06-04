8 Haziran’da başlayacak Ayvalık 9. AIMA Müzik Festivali’nin ilk konseri ücretsiz

Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi (AIMA) tarafından 2013 yılından beri düzenlenen ve Ayvalıklıları klasik müzik ve cazla buluşturan AIMA Müzik Festivali, dopdolu bir programla yaza giriyor. Bu yıl 8 Haziran - 24 Eylül tarihleri arasında Sabancı Vakfı desteğiyle gerçekleşecek olan festival, yaz aylarına yayılan toplam 12 konserle tamamlanacak.

Festivalin açılış konserinde, Berke Buğra Gökkaya (tuba), Alper Çoker (trompet), Ertuğrul Köse (korno), Kumsal Germen (trombon) ve Deniz Arda Başuğur’dan (trompet) oluşan O Da Tekfen Brass Band, Ayvalık Belediyesi Büyük Park Amfi Tiyatro’da dinleyicilerle buluşacak. 8 Haziran 2023, saat 20:30’da başlayacak konserde hem popüler hem de klasik eserlerin bakır üflemeli beşlisi için düzenlemeleri seslendirilecek. Konser, halka açık ve ücretsiz olacak.

Ayvalık 9. AIMA Müzik Festivali Haziran ayı içerisinde, 24 Haziran’da “Genç Yetenekler: İlyun Bürkev (piyano) ve Naz İrem Türkmen (keman)” ile 29 Haziran’da “Nil Kocamangil (viyolonsel) ve Cem Babacan (piyano)” konserleriyle devam edecek.

Festivalin ayrıntılı konser programına, AIMA’nın resmi internet sitesi olan www.ayvalikmusic.org adresinden erişilebiliyor.