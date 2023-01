Academy of Saint Martin in the Fields orkestrası ve Roman Simović CSO Ada Ankara’da

CSO Ada Ankara’nın sanatseverleri dünyanın en iyi orkestra ve toplulukları ile buluşturduğu Uluslararası Orkestralar Serisi, 2 Şubat’ta dünyaca ünlü oda orkestrası Academy of Saint Martin in the Fields ve keman virtüözü Roman Simović’i ağırlayacak.

Müzik direktörlüğünü ünlü kemancı Joshua Bell’in yaptığı İngiltere’nin ve dünyanın en sevilen oda orkestralarından Academy of Saint Martin in the Fields, 1958'de Londra'nın önde gelen müzisyenlerinden oluşan bir grupla Sir Neville Marriner tarafından kuruldu. 8 Oscar ödüllü efsanevi Amadeus filminin tüm parçalarını seslendiren Academy of Saint Martin in the Fields, orkestra şefi olmadan sergiledikleri performanslarıyla dünyayı kendilerine hayran bıraktırıyor.

Topluluk, özel konserde sahnesini keman virtüözü Roman Simović ile paylaşacak. Etkinlikte Çaykovski, Piazzolla ve Strauss’un çok sevilen eserleri seslendirilecek.

Roman Simović

Vadim Repin, Leonidas Kavakos, Yuja Wang, Schlomo Mintz, Mischa Maisky, François Leleux, Janine Jansen gibi sanatçılarla; Valery Gergiev, Antonio Pappano, Daniel Harding, Gianandrea Noseda, Kristian Jarvi ve Pablo Heras Casado gibi şeflerle konserler veren Roman Simović, aynı zamanda dünyanın en iyi dört orkestrasından biri olarak değerlendirilen Londra Senfoni Orkestrası’nın baş kemancısı olarak kariyerine devam ediyor. Ünlü keman virtüözü konserde 1709 yapımı Stradivarius keman kullanacak.