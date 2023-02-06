Adamo unutulmaz şarkılarıyla bir kez daha Türkiye’de

Unutulmaz şarkılarıyla bir devre damgasını vuran Salvatore Adamo’nun İş Sanat’taki konserine günler kaldı. Sözleri Türkçe’ye çevrilen “Her Yerde Kar Var”, “Karlar Düşer”, “İsmini Haykırıyorum”, “Sevme Sen Beni” gibi dillerden düşmeyen şarkılarıyla gönüllerde taht kuran Adamo, 10 Şubat Perşembe, 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda sevenleriyle buluşacak.

İş Sanat Sanat Yönetmeni Defne Turaç “60 yıldır sahnede olan Adamo’yu, hafızalarımıza kazınan şarkılarıyla İş Sanat’ın sezonunda ağırlayacağımız için heyecanlı ve mutluyuz. İnanıyorum ki bu konser son yılların en özel konserlerinden biri olacak.” dedi.

İlk başarısını henüz 17 yaşındayken ‘Si j’osais’ adlı şarkısıyla elde eden sanatçı, Olympia’da sahne aldıktan sonra dünya çapında tanınmaya başladı. Sanat hayatı boyunca şarkıları sayısız dile çevrildi. Avrupa’nın en başarılı şarkıcılarından birisi olan Adamo’nun albümlerinin satışı 100 milyonu aşarken, yalnızca ‘Tombe la Neige’ şarkısı dünyanın çeşitli ülkelerinde sayısı beş yüzü geçen şarkıcı tarafından yeniden seslendirildi.