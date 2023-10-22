Adana’da kebap deyince ilk akla gelenlerden iki lezzet noktası

Bu yıl 7’ncisi düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali bir kez daha büyük bir katılımla gerçekleşti. Yoğun programım nedeniyle daha uzun kalmak istememe rağmen, Adana’da sadece 24 saat geçirebildim. Her sene yaptığım gibi fuar alanını yine keyifle dolaştım, zaman sıkıntısından sadece birkaç etkinliği katılabildim. Ancak, kebapçı ritüellerimi bozmadım ve yine Habib Usta ve Şevket Usta’nın (Onur Kebap) dükkânlarına uğradım.

Habib Usta

Söylediğim gibi Adana’ya geldiğimde Habib Usta’ya (Altunkaynak) uğramadan dönmüyorum. Yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen bu sene de kalitesini bozmamış, hatta üzerine katmış. Bunlardan birisi de bana özel kuzu koldan sadece tereyağı ve tuz ekleyerek toprak çanakta hazırladığı yeni ürünüydü. Henüz adını koymamıştı, önce bana tattırıyordu. Doğrusu bir eksiğini görmedim. Harika bir lezzetti. Mutlaka menüye koymasını önerdim. Satır kıymasından yapılan Adana kebabı, lokumu, yağlı karası, Adana usulü lahmacunu, mezeleri, nefis etli çiğköftesi ile yine keyifli bir akşam yaşattı Habib Usta. Birçok yerde başıma geldiği gibi gittiğimde hayal kırıklığına uğramadım.

Şevket Usta

İstanbul’a dönmeden uçak saatini beklerken soluğu 40 küsur yıldır bu mesleği icra eden Şevket Usta’da (Azboy) aldım. Masada Şevket Usta ve ortağı eski tekstilcilerden Teoman Dede de bana eşlik etti. Şevket Usta önce mucidi olduğunu söylediği yağlı kara servis etti. Daha önce yediklerimden farklı olarak et, daha ince kesilerek hazırlanmıştı ve bu, bence lezzetini artıran etkenlerden birisiydi.

Şevket Usta’nın bir de altı ezmeli kebabı vardı. Toprak çanakta servis edilen lezzetin altındaki ezme havanda dövülerek hazırlanmıştı ve fokur fokur kaynıyordu. Ekmekten dubalar yapmak için tam idealdi. Dönüşte mutfağa uğradım; tepsi kebabı ve spesiyallerinden suşi kebabın yapımını da izledikten sonra lezzet anılarıyla dolu olarak İstanbul’a dönmek üzere yola çıktım.