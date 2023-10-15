Adana’nın en lezzetli haftasonu

Bu yıl 7’ncisi düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali bir kez daha büyük bir katılımla gerçekleşti. Yoğun programım nedeniyle daha uzun kalmak istememe rağmen, Adana’da sadece 24 saat geçirebildim. Her sene yaptığım gibi fuar alanını yine keyifle dolaştım, zaman sıkıntısından sadece birkaç etkinliği katılabildim. Festivalin organizasyonu yine sevgili Haluk Özsevim’e ait; konferans programı ve sahne programı içerikleri ise sevgili Ebru Koralı tarafından hazırlanmıştı ve her şey olması gerektiği gibiydi…

Bu arada festivalin PR ajansı Guide İletişim ekibinin yüzlerce konuğun havalimanı transferlerinden otel karşılamasına, alandaki ağırlamadan kültür gezilerine başarılı organizasyonunu vurgulamak isterim. Festivale emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum.

Etkinlikte alanlarında uzman ve etkin isimler, Yeni Adana Müzesi’nde gün boyu süren panellere katıldı. Cumhuriyet’in 100. Yılı Özel, Akdeniz Gastronomi Turizmi, Geleceğin Menüleri, Sınırları Aşıyoruz, Tutucu Damaklara Yeni Tatlar gibi çarpıcı konu başlıkları altında yerel üretime destek sağlanması, kamu ve özel sektörün birlikte çalışmasının önemi, yerel üreticiden tedariğin önemi, sektöre yön verecek tecrübeler ve çözüm önerileri, sürdürülebilirlik alanında gelişmeler ile yeni atılımlar ve daha birçok konu ele alındı. Panellerde söz alan akademisyenler, şefler, kanaat önderleri, sektör temsilcileri, dernek ve oda başkanları, yöneticiler önemli bilgiler verdikleri gibi değer katacak tecrübelerini de dinleyicilerle paylaştı.

Adana’ya gelen yüz binlerce kişi Merkez Park’taki sohbetleri ve panelleri dinledi. Ziyaretçiler ‘’Genç Şefler Yarışıyor’’ adlı etkinlikle galibiyet için ter döken genç şef adaylarının heyecanlarına ortak oldu, açılan yüzlerce stantta Adana’nın yerel ve geleneksel lezzetlerini tatma fırsatı buldu.

3 günde 923 bin misafir

Toplam 923 bin kişinin katıldığı festival süresince Adana’da 600 bin şiş kebap ve ciğer ile 500 bin şişe şalgam tüketildi. Şehirdeki tüm otellerin dolduğu 3 gün içerisinde birçok misafir konaklama için çevre illerdeki otellere yönlendirildi. 6 Şubat’ta meydana gelen ve Adana’yı da etkileyen depremin ardından işleri azalan şehir esnafı bu festival sayesinde “derin bir nefes aldıklarını ve ilgiden, satışlardan, şehirdeki yerli ve yabancı turist katılımından son derece mutlu olduklarını” anlattı.

Başarılı ağırlama

Bu sene de Adana’nın en sevdiğim oteli olan HiltonSA’da kaldım. Otel tamamen doluydu. Executive Chef Hakan Coşkun ve ekibi konukları mutlu etmek için yoğun bir gayret içindeydiler. Neredeyse tek tek her bir konukla ilgilendiler, her zaman güleryüzlüydüler. Sabah kahvaltısında zengin açık büfenin yanında yerel lezzetlerden Adana sıkması, böreği ve mangalda ciğer şiş, kaymaklı halka tatlısı da konuklara ikram ediliyordu.

Tabii ki Hakan Şef’in imza lezzetlerinden şalgam sorbesini de tatmadan dönemezdim. Bu arada, sohbetlerimizden yeni bir menü hazırlığı içinde olduklarını da öğrendim.