ADRA’FEST bu yıl 3’üncü kez kapılarını açtı

Bir müzik festivali olmakla birlikte bir kültürel hafıza ve diyalog platformu olan ADRA’FEST, bu yıl; Balıkesir ili körfezindeki 5 ilçede 36 sanatçı, 40 paydaş ile 10 günde 11 oda müziği konserinden açılış konserini bugün gerçekleştirdi.

‘Uluslararası ADRA’FEST 2025 Adramytteion Oda Müziği Konserleri başladı’

ADRA’FEST 2025’te, 6 bin yıllık Adramytteion ve adını taşıyan Körfez’de, arkeoloji ve müzik yeniden buluşuyor. Başta antik Adramytteion olmak üzere Körfez genelindeki tarihi ve kültürel mekânlarda, değerli sanatçılar ile çok özel ve keyifli konserlere ev sahipliği yapacak.

Burhaniye Ören Kazıevi, Edremit İda Madra Jeopark Müzesi, Ören İskele, Ayvalık Kırlangıç Yaşam Merkezi, Gömeç Akkızhan Otel, Havran Nermin Hanım Zeytinliği, Merkez AVLU Fatih Salonu, Gömeç Madra Bağları, Laleli Zeytinyağı Fabrikası ve Ören Meydanı olmak üzere tüm körfez bölgesine dokunan konserler verilecek.

Bu yıl sahne alacak sanatçı ve müzik toplulukları: Cihat Aşkın, Muhammed Yıldırır, Çiğdem Çelik, Seyyah Tatlıdede, Caner Can, Yelda Özgen Öztürk, ADRA Kuartet, Rönesans Kuartet, Esra Kayıkçı Trio, Marmara Ensemble, EMART Genç Yetenekleri Güçlendirme Vakfı Sanatçıları ve İzmir Klarinet Kuartet bulunuyor.

ADRA’FEST 2025’i; Ören Adramytteion Derneği yürütücülüğünde, Balıkesir Valiliği (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü), Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Kent Konseyi ve Balıkesir Üniversitesi öncülüğünde olmak üzere Burhaniye, Edremit, Ayvalık, Gömeç ve Havran Belediyeleri, Ayvalık, Burhaniye ve Edremit Ticaret Odaları’nın desteği ile birlikte çok sayıda zeytinyağı ve turizm işletmesinin, müze, ajans ve STK’ların değerli katkılarıyla gerçekleştiriliyor.

‘Tarihin izinde, kültürlerarası bir yolculukta yeniden bir aradayız.’

Festivalin sanat yönetmenliğini üstlenen keman sanatçımız Cihat Aşkın, katkılarıyla ADRA’FEST’i yaşatan paydaşlar ve özverili çalışan düzenleme ekibi ile ADRA’FEST 2025, ‘Kültürlerarası’ temasıyla tarih, müzik ve kültürel çeşitliliği aynı sahnede bir araya getiriyor.

Festival, ADRA'FEST Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sabriye Çelik Uğuz, Adramytteion Araştırmaları Heyeti Başkanı Dr. Hüseyin Murat Özgen ve Festival Direktörleri Doç. Dr. Hakan Okay ile Dr. Mesut Çaşka’nın katkılarıyla hayat buluyor.