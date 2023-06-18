Aile mirası reçeteler Türkiye'nin eşsiz yemek kültürünü ortaya çıkarıyor

Onlarca farklı medeniyetin izlerini taşıyan, bereketli coğrafya ve zengin bir tarihten beslenen Anadolu topraklarının gastronomi kültürü gün yüzüne çıkıyor. “Lezzet Göçünün İzinde… Aile Mirası Reçeteler” projesi, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşayan toplulukların yüzyıllar boyunca kuşaktan kuşağa aktarılan geleneksel aile reçetelerini bir araya getiriyor.

Göçmen Artisan Bakery’nin desteği ile Selin Atasoy’un hayata geçirdiği, Sahrap Soysal’ın danışmanlığını yaptığı proje; geçmişten bugüne ulaşmış özel lezzetleri ve tarifleri tekrar hatırlatırken, bu önemli mirasın kaybolmaması için nesilden nesile aktarılmasının ne kadar önemli olduğunun da altını çiziyor. Cumhuriyetin 100. yılına özel geliştirilen proje kapsamında yapılacak katılım çağrısıyla Türkiye’nin dört bir yanından farklı ailelerden miras kalan çok sayıda geleneksel hamur işi tarifi ve ailelerin hikayesi dijital bir platformda toplanıp paylaşıma açılacak. Etnik kökenleri ve yerel lezzetleriyle Türkiye’nin tamamını kapsayacak bu aile reçeteleri arasından seçilen 50 tarif ve geldikleri ailelerin hikâyeleri ile de özel bir kitap hazırlanacak.

Geleneksel reçeteler

Proje kapsamında farklı geleneksel reçeteler aracılığıyla bu tariflerin ait olduğu; Yunanistan, İspanya, Polonya, Arnavutluk, Bulgaristan, Kafkasya, Suriye gibi dünyanın dört bir yanından Türkiye’ye göç eden ailelerin hikâyeleri paylaşılacak. Projede aynı zamanda Süryani, Ermeni, Musevi, Rus, Çerkes, Girit, Boşnak, Rum, Kürt, Arnavut, Bulgar ve diğer mutfak lezzetlerinin göçlerden sonra Türkiye’de nasıl yaşatıldığının ve aktarıldığının izleri sürülecek; farklı gibi gözüken kültürlerin aslında birbirine ne kadar benzediği bir kez daha vurgulanacak.

Proje danışmanı Sahrap Soysal’ın da içlerinde bulunduğu sözcü grubunda Ayfer Yavi, Gilda Kohen, Meri Çevik Simyonidis, Müjgan Doğunç, Nadya Şener, Neylan Ziyalar, Sine Boran Art, Takuhi Tovmasyan ve Yıldız Küçükkurt yer alıyor. Projenin sözcülerinin yanı sıra Okan Bayülgen de sesi ile proje tanıtımına destek veriyor.