Akbank 41. Günümüz Sanatçıları Ödülü’nde dereceye giren eserler sergileniyor

Akbank Sanat, Resim ve Heykel Müzeleri Derneği iş birliğiyle çağdaş sanat alanındaki gelişmeleri teşvik etmek ve genç sanatçılara destek olmak amacıyla 30 yıldır Akbank Günümüz Sanatçıları Ödülü Yarışması gerçekleştiriliyor. Bu yıl düzenlenen 41’incisinde bin 20 başvuru alan yarışmada, jüri üyelerinin seçtiği 19 genç sanatçının eseri özel bir sergi ile Akbank Sanat’ta yerini aldı. Bu kapsamda 4 Kasım’a kadar resim, heykel, fotoğraf, video ve enstalasyon gibi çağdaş sanatın farklı ifade biçimlerini içeren eserler sanatseverlerle buluşuyor.

Sanatçı ve yazar Ferhat Özgür’ün küratörlüğünde sunulan sergide, sanat ile felsefe arasındaki ilişkiyi ele alan ve Spinoza’ya saygıyla ünlü düşünürün ortaya koyduğu ‘Conatus’ kavramı üzerinden öznel yorumlara dayanan eserler yer alıyor. Sergide eserleri yer alan sanatçılar Nazif Can Akçalı, Melike Şevval Akın, Cemil Arslan, Şener Yılmaz Aslan, Mustafa Yasin Aydoğan, Nur Bardakçı, Uğur Bişirici, Ahmet Dündar, Hüseyin Güler, Şeyma Güzelaydın, Yazı Ece Köz, Can Memişoğulları, Nazan Özaras, Okay Özkan, Monica Papi, Defne Parman, Fatih Umdu, Deniz Varlı, Ece Yazıcıgil…

Konuşma Serisi

Sergi süresince Ferhat Özgür’ün öncülüğünde gerçekleşecek konuşma serisi de üç farklı oturumla hem bu ilişkiye ve Spinoza’nın ‘Conatus’ kavramına hem de çağdaş sanatın mevcut durumuna ışık tutacak. Program şöyle:

21 Eylül Perşembe, Saat: 18.30- 20.30 / Spinoza, Sanat ve "Conatus" -1 / Konuşmacılar: Eylem Canaslan, Gaye Çankaya Pelin Dilara Çolak, Yönetici: Ferhat Özgür.

17 Ekim 2023, saat: 18.30 – 20.30 / "Günümüz Sanatında Seçilmek, Elenmek ve Var Olmak Meseleleri" / Konuşmacılar: Nur Bardakçı, Hüseyin Güler, Can Memişoğulları, Fatih Umdu, Veli Aras Yalçınkaya, Yönetici: Ferhat Özgür.

24 Ekim Salı, saat: 18.30 – 20.30 / Spinoza, Sanat ve "Conatus"-2 /Konuşmacılar: Cemal Bali Akal, Türker Armaner, Çetin Balanuye, Sinan Erk, Yönetici: Ferhat Özgür.