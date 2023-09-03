“Akbank Güzel Yarınlar Hareketi” başlıyor

Akbank, afet bölgesi için sunduğu finansal ve sosyal kalkınma çalışmalarına “Akbank Güzel Yarınlar Hareketi” ile devam ediyor. Toplum Gönülleri Vakfı (TOG) iş birliğinde, depremden en fazla etkilenen beş ildeki gençleri desteklemek üzere hayata geçirilen proje geçtiğimiz günlerde açıklandı.

Bankanın sürdürülebilirlik vizyonu çerçevesinde şekillenen Akbank Güzel Yarınlar Hareketi ile her bir lokasyonda iki ay süreyle sanat, teknoloji ve bilim odaklı eğitimler ve atölyeler sunulacak. Böylece girişimcilikten sanata, veri biliminden siber güvenliğe geniş bir kapsamda geleceğin yetkinlikleri ile tanışacak olan gençler, aynı zamanda Akbanklı uzmanlarla bir araya gelecek. Akbank Güzel Yarınlar Hareketi, psikosohbet buluşmaları ile de gençleri destekleyecek.

Akbank Marka ve İletişim Başkanı Beril Alakoç konuyla ilgili şunları söyledi:

“Cumhuriyetimizin yüzyıllık gelişim yolculuğunun güçlü destekçilerinden biri olan Akbank, 75 yıldır hayata değer katmak için çalışıyor. 6 Şubat depremlerinin ardından yaşamların yeniden kurulması ve bölgenin kalkınması için çalışmayı da temel sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bu doğrultuda kararlılıkla sürdürdüğümüz finansal desteklerimiz ve sosyal yatırımlarımızı ‘Akbank Güzel Yarınlar Hareketi’ ile bir adım daha öteye taşıyoruz. Güçlü sürdürülebilirlik vizyonumuzun yansıması olan bu iyilik hareketini, Akbank olarak her zaman yanlarında olduğumuz gençlerimizin bugünü dönüştürmeleri ve geleceğe güvenle hazırlanmaları için tasarladık. Böylece TOG ve Akbank uzmanlarının yoğun çalışmaları sonucu depremden en çok etkilenen beş ilde hizmet vereceğiz ve gençlerimizin yeni nesil yetenekler kazanmalarına katkı sunacağız. Aynı zamanda geleceğin meslekleri ile tanışmaları ve Türkiye’nin güçlü geleceğinin inşasında rol almaları için eşit fırsatlara erişmeleri için çalışacağız. Önümüzdeki bir yıl boyunca uzun vadeli iyileşme ve kalkınmanın tohumlarını hep birlikte ekeceğiz.”

Toplum Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Ayşe Kırımlı ise dayanışmanın önemine dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Afetin ilk gününden bu yana binlerce Toplum Gönüllüsü gençle birlikte depremin olumsuz etkilerini azaltmak için sahada gönüllü çalışmalarda bulunduk. Hepimizi derinden sarsan depremin üzerinden altı ay geçti. Şimdi, toparlanmak ve iyileşme sürecine katkıda bulunmak için dayanışmanın daha sürdürülebilir olması gerektiğine inanıyoruz. Destek Merkezleri fikri bu inançla ortaya çıktı. Afet bölgesinde faaliyete geçecek olan Destek Merkezlerimizle; başta gençler ve çocuklar olmak üzere depremden etkilenen herkese sosyal ve duygusal destek vermeyi amaçlıyoruz.

Bu merkezlerin arasında ilk gezici versiyonu, uzun yıllardır paydaşımız olan Akbank ile birlikte hayata geçiriyoruz. Bir yıl boyunca afet bölgesinde faaliyette olacak olan Gezici Destek Merkezi Adıyaman Gölbaşı’ndan başlayarak sırasıyla Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya ve Hatay’ı dolaşacak. Bu merkezde; gençlere sosyal ve duygusal destek verirken, farklı temalardaki atölyelerle de onları güçlendirmeyi hedefliyoruz. Depremin ilk gününden bu yana daima ‘umutsuzluğa kapılırsan dayanışmayı hatırla’ dedik. Bu dayanışmaya güç vererek yanımızda olan Akbank’a katkılarından dolayı teşekkür ederiz.”

Beş şehir

‘Akbank Güzel Yarınlar Hareketi’ kapsamında, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep ve Malatya’da, gençler stop motion animasyon ve fotoğraf atölyeleri gibi interaktif etkinliklerle gelişim fırsatları yakalayacak. Ayrıca, Akbank Gençlik Akademisi Yetkinliğe Giriş Programları kapsamında yer alan 101 buluşmaları ile proje süresince gençlere vizyoner konuları ele alarak kariyerlerine yön verme fırsatı sunulacak. İnovasyon ve girişimcilik, siber güvenlik, bulut teknolojileri, yapay zekâ, metaverse, Web 3.0, veri bilimi ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi geniş bir perspektifte konuların ele alınacağı eğitimlerle gençlerin bu alandaki bilgi ve deneyimine katkı sunulacak.