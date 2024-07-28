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Akbank Kısa Film Festivali başvuruları başladı

Türkiye’de kısa filmin gelişimine destek veren, genç sinemacıların kısa film alanındaki üretimlerini cesaretlendiren ve ülke sinemasına katkıda bulunma hedefini sürdüren Akbank Kısa Film Festivali, 17-27 Mart tarihleri arasında 21. kez düzenlenecek.

Haber Merkezi
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Akbank Kısa Film Festivali başvuruları başladı
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Geçtiğimiz yıl 71 ülkeden toplam 2421 kısa filmin başvurduğu Akbank Kısa Film Festivali “Yarışma Bölümü” için bu yılki son başvuru tarihi 27 Aralık, Cuma olarak açıklandı. 21. Akbank Kısa Film Festivali Yarışma Bölümleri’ne başvuran eserler arasından, festival jürisinin değerlendirmeleriyle belirlenecek Ulusal Yarışma bölümünde “En İyi Kısa Film” 125 bin TL, Uluslararası Yarışma bölümünde “En İyi Uluslararası Film” ise 3 bin dolar; Genç Bakışlar bölümünde “En İyi Film” 40 bin TL ve “Forum: Senaryo Yarışması” bölümünde “En İyi Senaryo” 70 bin TL ile ödüllendirilecek.

Gösterimler, atölyeler ve söyleşiler

Türkiye’de kısa filmin gelişimine destek veren, genç sinemacıların kısa film alanındaki üretimlerini cesaretlendiren ve ülke sinemasına katkıda bulunma hedefini sürdüren festival, 17-27 Mart 2025 tarihleri arasında düzenlenecek. Etkinlikte “Festival Kısaları”, “Dünyadan Kısalar”, “Kısadan Uzuna”, “Deneyimler”, “Belgesel Sinema”, “Perspektif” “Özel Gösterim”, “Forum” ve “Genç Bakışlar” bölümleri ile yurt içi ve yurt dışından geniş katılımlı atölye çalışmaları ve söyleşiler sinemaseverlere keyifle izleyecekleri bir program sunacak.

Katılımcılar 21. Akbank Kısa Film Festivali yarışması başvuru formlarını, akbankkisafilmfestivali.com ve akbanksanat.com adreslerinden temin edebilecek.

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