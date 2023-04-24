Akbank Kısa Film Festivali finalistleri ve ‘Perspektif’ bölümü gösterim seçkisi açıklandı

Kısa filmlerin yapımına özendirmek, bu alanda yeni yapımları teşvik etmek ve ülke sinemasına katkıda bulunan yeni sinemacıları destelemek amacıyla, 19 yıldır her yaştan sanatseveri kapsayan bir festival kültürü yaratan Akbank Kısa Film Festivali’nin ‘Forum Senaryo Yarışması’ finalistleri ve ‘Perspektif’ bölümünün gösterim seçkisi açıklandı.

Türkiye’de kısa film alanında etkin bir platform oluşturan; bu yıl hem Akbank Sanat binasında hem de çevrimiçi olarak düzenlenecek olan festivalin yarışma bölümlerine 71 ülkeden toplam 2 bin 237 kısa film başvurdu. Yeni tarihleri 2-12 Mayıs olarak duyurulan 19. Akbank Kısa Film Festivali kapsamında yer alan ‘Forum: Senaryo Yarışması’nda; ön seçici kurul değerlendirmeleri sonucunda sekiz senaryo finalist olarak belirlendi. Finale kalan proje sahipleri festival sırasında jüri üyeleri oyuncu Merve Dizdar, yönetmen Emre Kayiş ve oyuncu-oyun yazarı Berkay Ateş’e sunum yapacaklar.

Akbank Kısa Film Festivali kapsamında yer alan ‘Perspektif’ bölümünde ise Türkiye’den ve dünyanın farklı bölgelerinden toplam 49 başarılı kısa film yer alıyor. Akbank Kısa Film Festivali’ne dair detayları takip etmek için:

www.akbanksanat.com/kisa-film-festivali/19akbank-kisa-film-festivali