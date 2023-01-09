Akbank Sanat’ta “Oyunculuk Atölyesi” serisi

Akbank Sanat, “Akbank Sanat Oyunculuk Atölyesi” serisini başlattı. Akbank Sanat Oyunculuk Atölyesi her Cumartesi günü Akbank Sanat Beyoğlu binasında yer alan Çok Amaçlı Salon’da oyunculuğun dört ana bileşeni Beden Farkındalığı, Ses, Sahnenin Ritmi ve Oyunculuk Teknikleri üzerinden gerçekleştirilecek. Moderatörlüğünü Ömer Akgüllü’nün üstlendiği atölyeler her hafta farklı içerikleri, deneyimli profesyonel konuk yürütücülerin katılımıyla hem teorik hem pratik uygulamaların bir arada harmanlanarak sunulduğu üç saatlik atölyeler şeklinde düzenlenecek. Etkinlikler ücretsiz, katılım 50 kişi ile sınırlı. Etkinlik giriş davetiyeleri etkinlikten bir saat öncesinden Akbank Sanat Danışma’dan temin edilebiliyor.