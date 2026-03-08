Akdeniz mutfağının zarif dili, Hindistan’ın renkli düğün atmosferinde yankı buldu

Gastronomi bazen bir restoranın mutfağında değil, dünyanın bambaşka bir köşesinde kurulan büyük sofralarda hikâyesini anlatır. Hindistan’ın Hyderabad kentinde gerçekleştirilen ve yaklaşık 1200 davetlinin katıldığı görkemli bir düğün organizasyonu da böyle bir hikâyeye sahne oldu. Akdeniz mutfağı bu kez bir Hint düğününün merkezindeydi. Davetin gastronomik imzasını ise Türkiye’den Şef Ufuk Evrim Karadağ attı. Büyük bir açık hava organizasyonunda hazırlanan bu sofranın arkasındaki hazırlık sürecini ve menünün hikâyesini Karadağ ile konuştuk.

Hyderabad’daki bu davet nasıl başladı?

Oldukça büyük ve prestijli bir düğün organizasyonu planlanıyormuş. Organizasyon ekibi gastronomik tema olarak Akdeniz mutfağını tercih etmiş… Bu menüyü hazırlamak için beni davet ettiler. Yaklaşık 1200 davetlinin katıldığı bir açık hava davetinden söz ediyoruz. Bu ölçekte bir organizasyon hem heyecan verici hem de ciddi bir sorumluluk demek.

Mutfak hazırlıklarını nasıl yürüttünüz?

Hyderabad’ın en büyük catering şirketlerinden biri mutfağını üç gün boyunca tamamen bizim kullanımımıza bıraktı. Bu tür organizasyonlarda iş sadece yemek pişirmek değil; ciddi bir planlama ve ekip koordinasyonu gerektiriyor. 1200 kişiye aynı anda aynı kaliteyi sunmak kolay değil. Servis akışından sıcaklık kontrolüne kadar her ayrıntı planlanmalı. Açık hava organizasyonlarında bu disiplin daha da önemli oluyor.

Menüyü nasıl kurguladınız?

Akdeniz mutfağının en önemli özelliği dengeli ve sade bir lezzet anlayışıdır. Menüde de bu karakteri korumaya çalıştım. Soğuk başlangıçlarda humus, babagannuş, muhammara, kuru cacık, süzme yoğurtlu köz pancar, falafel ve tabule vardı. İçli köfte ve börek çeşitleri de menüde yer aldı. Bunlar Akdeniz ve Ortadoğu mutfaklarının sevilen lezzetleri. Izgara hellim ve kök sebzeler menüye farklı bir dokusal denge kattı.

Ana yemeklerde hangi lezzetler vardı?

Ana yemeklerin merkezinde kuzu kol tandır vardı. Uzun süre doğru teknikle pişirilmiş bir tandır, gerçekten sofranın yıldızı oluyor. Bunun yanında açık ateşte pişirilen kuzu şiş, tavuk şiş ve Adana kebabı da servis edildi. Deniz mahsulleri de menüde yer aldı. Bademli pilav ise ana yemeklere eşlik eden aromatik bir tamamlayıcıydı.

Davetlilerin tepkisi nasıldı?

Hint mutfağı oldukça yoğun baharat kullanımıyla bilinir. Bizim menümüz ise daha dengeli, zeytinyağı ağırlıklı ve daha rafine aromalara sahipti. Bu nedenle davetliler için hem farklı hem de çok keyifli bir deneyim oldu. Özellikle mezeler ve tandır çok ilgi gördü.

Bu deneyim sizin için ne ifade ediyor?

Akdeniz mutfağını böyle büyük ve prestijli bir organizasyonda temsil etmek benim için büyük bir onur. Gastronomi aslında kültürleri bir araya getiren en güçlü dillerden biri. Hyderabad’daki bu düğünde de farklı coğrafyalardan gelen insanlar aynı sofrada buluştu. Yemek, herkes için ortak bir deneyime dönüştü.