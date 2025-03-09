AKM’de “Müzikle Tedavi” müzikali

Atatürk Kültür Merkezi (AKM), 12 Mart’ta sanatseverleri “Tedaviyyeü’l Müsıkiye” (Müzikle Tedavi) müzikali ile buluşturuyor. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ve Devlet Tiyatroları iş birliğiyle sahnelenecek olan müzikal, 1800’lü yılların sonunda geçen bir aşk hikâyesini anlatıyor. Meclis-i Mebusan Baş Kâtibi Münib Bey’in kızı Dilfiruz ve manifaturacı Zihni Bey’in oğlu Tuğşad’ın aşkını konu alan eser, ailelerinin evliliklerine karşı çıkmasıyla gelişen olayları müzikle tedavi ekseninde ele alıyor.

Tıp Bayramı’na özel

Müzikalde, Devlet Tiyatroları oyuncularının yanı sıra Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ndan isimler de solist ve oyuncu olarak sahne alıyor. Tıp Bayramı’na özel olarak sahnelenecek oyunda, Prof. Dr. Hasan Taşçı, Prof. Dr. Hilal Mocan ve Doç. Dr. Murat Mutuş gibi tıp dünyasından isimler de kendi mesleklerini canlandırıyor.

Nihat Gönül’ün yazdığı eserin tiyatro yönetmenliğini Vehbi Akıntürk, genel sanat yönetmenliğini ise Doç. Dr. Aylin Şengün Taşçı üstleniyor. Oyuncu kadrosunda Zeynep Sönmez, Hüseyin Cem Durak, Ahmet Onğulu, Atakan Akdaş, Bekir Ünlüataer, Burak Çevik, Eda Karaytuğ, Münip Utandı, Umut Akyürek gibi birçok sanatçı yer alıyor.

“Tedaviyyeü’l Müsıkiye” müzikali, 12 Mart saat 20.30’da AKM Tiyatro Salonu’nda izleyiciyle buluşacak.