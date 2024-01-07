Akmerkez’de Uzakdoğu rüzgârı da esiyor

Türkiye’de son 20 yılda çok sevilen ve tercih edilen dünya mutfaklarından biri de Uzakdoğu mutfağı. Özellikle büyük şehirlerde aralarında Çin, Tay lokantaları ya da Sushi satan markaların da yer aldığı birçok mekân bulunuyor. Uzakdoğu mutfağının orijinal ve seçkin tatlarını “ulaşılabilirlik” mottosuyla misafirlerine sunmayı hedefleyen Little Buddha da bunların en yeni örneklerinden biri. Akmerkez’deki mekânda Uzakdoğu lezzetlerini çok daha ekonomik fiyatlarla burada denemek mümkün. Little Buddha’ın özelliklerinden birisi de dünyada aynı segmentteki benzerleriyle yaraşacak derecede başarılı olması…

110’dan fazla seçenek

110’dan fazla seçenek sunan zengin menüsüyle de dikkat çeken Little Buddha’nın Corn Tempura, Dynamite Shrimps ve Ponzu Soslu Trüflü Edamame spesiyalleri oldukça iddialı... Sushi’de set menüler dahil yaklaşık 55 farklı sushi, noodle çeşitleri de mekânın keyif ve huzur verici ambiyansında tadılabilecek lezzetler arasında…

Sektörde 25. yılına yaklaşan Happy Group, yeni restoranıyla bu kez de Uzakdoğu mutfağında zincirleşmeyi hedefliyor. Çatısı altında Happy Moon’s, İkon, Çeşme İkon Beach, Bob’s ve Manhattan markaları da bulunan Happy Group, Little Buddha’yı önümüzdeki dönemde farklı lokasyonlarda açmayı da planlıyor.