“Akra Jazz Band & Cenk Erdoğan” St. Petersburg Caz Festivali’nde

Rusya’nın önemli caz festivallerinden “St. Petersburg Caz Festivali ” 22-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Türk cazının yurt dışında tanıtılması için desteklerini sürdüren Akra Hotels bünyesindeki The 251 Soul’un House Band’i olan ve alanında usta müzisyenlerden oluşan Akra Jazz Band ile Türkiye’de caz müziğinin önde gelen isimlerinden gitarist, aranjör ve besteci Cenk Erdoğan’ı “St. Petersburg Caz Festivali” kapsamında 24 Temmuz’da Igor Butman Club ve 25 Temmuz ise Yusupov Garden Park’ta St.Petersburglu cazseverlerle buluşturacak.

Akra Hotels; dünyaca ünlü saksafon sanatçısı ve Rusya’nın kültür elçisi Igor Butman’ın sanat yönetmenliğini yaptığı Rusya Triumph of Jazz Festivali, Moskova Caz Festivali ve Sochi Caz Festivali’nde de Türk caz sanatçılarını dünya sahnesi ile buluşturmuştu.