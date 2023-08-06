Alarko Carrier fotoğraf yarışması

FARUK ŞÜYÜN

Alarko Carrier’ın, tüm dünyayı etkileyen iklim değişikliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlediği Küresel İklim Değişikliği Fotoğraf Yarışması 10. yılına merhaba diyor. Küresel iklim değişikliğinin gezegenimizdeki etkilerini en çarpıcı şekilde yansıtan fotoğrafların ödüllendirileceği yarışmaya başvurular, 7 Ağustos’ta başlıyor.

Yarışmaya amatör veya profesyonel olarak fotoğrafla ilgilenen herkes katılabiliyor. 24 Eylül’e kadar Alarko Carrier’ın ilgili sosyal medya hesaplarını takibe alan ve çektikleri fotoğrafları #AlarkoCarrierKüreselİklim2023 etiketiyle birlikte @alarkocarrier Instagram veya @alarko_carrier Twitter hesabını etiketleyerek paylaşan tüm fotoğraf tutkunları yarışmaya başvurabiliyor. Küresel iklim değişikliğinin ekosistem üzerindeki etkilerini kadrajına alan fotoğrafların değerlendirileceği yarışmada dereceye giren ilk 12 fotoğraf ödüllendirilecek.