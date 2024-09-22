Altın Portakal 61 yaşında

5-12 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 61. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin tanıtım toplantısı yapıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Altın Portakal Ulusal Yarışma Jüri Başkanı Ferzan Özpetek, jüri üyeleri Deniz Kobanbay, İlker Kaleli, Jale İncekol ve Pınar Göktaş ile Festival Koordinatörlerinin katıldığı basın toplantısında festivalin bu seneki programı ile ilgili bilgiler verildi.

Son 10 yılın rekor başvurusu

Dünyadaki en uzun soluklu 10 film festivalden biri olan Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu sene son 10 yılın en yüksek başvuru sayısına da ulaştı. Ulusal film yarışmasına toplam 51 uzun metrajlı film ile başvuru alan festivalde, ön elemeden sonra finale 12 film büyük jürinin karşısına çıkacak. Festivalin uluslararası yarışmasında da 18 ülkeden 12 film yer yarışacak. Toplam 5 milyon TL tutarında ödülün verileceği Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ödüller 12 Ekim 2024’te gerçekleştirilecek olan kapanış töreninde açıklanacak.

Ulusal Film Yarışması’nın Festival Başkanlığını Ferzan Özpetek’in, Uluslararası Film Yarışmasının Jüri Başkanlığını da İranlı yönetmen Mahmoud Kalari yapacağı festivalde, ulusal yarışma jürileri tasarımcı ve sanat yönetmeni Deniz Göktürk Kobanbay, oyuncu Gökçe Bahadır, oyuncu İlker Kaleli, Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi, sinema yazarı Doç. Dr. Melis Behlil, senarist/yönetmen Melisa Önel ve neyzen, besteci, yapımcı ve DJ Mercan Dede, uluslararası yarışmanın jüri üyeleri de Mehmet Aksin, Ayşe Polat, Ludovica Rampoldi ve Selin Gürel olacak.

“Eski görkemli günlerine dönecek”

Basın toplantısında konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “geçtiğimiz yıl sizlerin de bildiği gibi festivalimizi gerçekleştiremedik. Bu konuda sadece bir belediye başkanı olarak değil bir vatandaş, bir sinema sever olarak da son derece üzgünüm. Altını bir kez daha çizmek isterim ki, tüm bilgi kirliliğine rağmen, her sene olduğu gibi geçtiğimiz yıl da festivalimizi en iyi şekilde gerçekleştirmek için çok büyük bir çaba ve mücadele gösterdik. Ama maalesef geçen yıl yaşanan talihsizlikleri zaten hemen hepiniz biliyorsunuz” dedi.

Geçen yıl yaşanan sorunlardan dolayı bu sene başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere hiçbir yerden destek almadan tüm organizasyonu Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak yaptıklarını belirten Başkan Böcek, bu sene festivalde hiçbir sıkıntının yaşanmayacağını, festivalin eski görkemli günlerine döneceğini söyledi.