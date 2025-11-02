Altın Portakal’ın kalbi “Tavşan İmparatorluğu” diye attı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin “Kalpten” mottosuyla düzenlediği 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, sinemacılara, seyircilere ve tüm katılımcılara hayal ve umut dolu günler armağan etti. Cam Piramit’te düzenlenen ödül töreninde gecenin yıldızı, yönetmen Seyfettin Tokmak’ın yönettiği “Tavşan İmparatorluğu”oldu.

Film, En İyi Film, En İyi Yönetmen, Film-Yön En İyi Yönetmen, En İyi Görüntü Yönetimi, En İyi Sanat Yönetimi, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ve Sungu Çapan Sinema Yazarları Ödülü olmak üzere toplam yedi Altın Portakal kazandı.

Kalpten bir festival

Tören, buruk bir anıyla başladı. Türk sinemasının emektar ismi Engin Çağlar’ın geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdiği haberi salonda derin bir sessizlik yarattı. Ardından, sağlık durumu nedeniyle katılamayan Muhittin Böcek’in mektubu okundu:

“Altın Portakal, yalnızca bir festival değildir. O, bu şehrin vicdanıdır. Adaletin, umudun, emeğin ve yaratıcılığın buluştuğu en sıcak kalptir. Hiçbir duvar, hiçbir mesafe bu kalbin atışını durduramaz.”

Bir çocuğun karanlığa direnişi

En İyi Film ödülünü alırken gözleri dolan Seyfettin Tokmak, “Filmimizin gösterim yolculuğu Talinn’de başladı, birçok ülkede izlendi ama burada yaşadığım duygunun eşi benzeri yok,” dedi.

En İyi Yönetmen ödülünü alırken ise filmin çıkış noktasını paylaştı:

“Ümraniye Cezaevi’nde çocuklara gönüllü sinema öğretiyordum. Yoğun depresyon içindeydiler. Karanlığa, erkek dünyasının şiddetine karşı hayvanların dünyasına sığınan bir çocuğun hikâyesini anlatmak istedim. Bu ödülü Yaşar Kemal’in ‘Çocuklar İnsandır’ kitabı için alıyorum.”

Filmin başarısı kadar Tokmak’ın bu içten konuşması da gecenin hafızasına kazındı.

Leyla Tanlar

Onurlu ve özgür bir sahne

“Parçalı Yıllar” filmindeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu seçilen Yetkin Dikinciler, ödülünü alırken şunları söyledi:

“Yaptığımız iş kutsal olmayabilir ama onu nasıl yaptığımız kutsal olabilir. Şu hayatta onurlu, insanca ve özgürce yaşam hakkından daha değerli ne olabilir? Bu uğurda direnen herkese teşekkür ediyorum.”

En İyi Kadın Oyuncu ödülünü “Erken Kış”taki rolüyle Leyla Tanlar kazandı. Tanlar, “Hayatta her yerde olduğu gibi hikâyelerde de kadınlara hep artakalan roller biçiliyor. Bu filmle biraz olsun o sınırları aştığımızı hissediyorum,” dedi.

“Kanto” filmindeki rolüyle Yıldız Kültür, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. Sahneye koşarak çıkan usta oyuncu, seyircileri güldüren konuşmasında şöyle dedi:

“Kalbim yerinden çıkacak! Hiç beklemiyordum. Bu ödülü sevgi, barış ve özgürlük adına kaldırıyorum.”

Kadın emeğine üç alkış

Sinemada kadın emeğini destekleyen Cahide Sonku Ödülü, bu yıl üç sanatçıya verildi: “Parçalı Yıllar” ile Bilge Şen, “Bağlar, Kökler ve Tutkular” ile Ezgi Yaren Karademir ve Nanaz Bahram.

Bilge Şen’in konuşması gecenin en unutulmaz anlarındandı:

“80 yaşında soyuldum bu filmde! 20 yaşında soyunmamıştım. Ama hâlâ sahnedeyim, hâlâ ders veriyorum. Özgürlük ve demokrasi adına alıyorum bu ödülü.”

Uluslararası sahnede büyük ödül

Uluslararası yarışmanın galibi, Simon Mesa Soto’nun yönettiği “A Poet” olurken; En İyi Yönetmen ödülü Tereza Nvotova’nın “Father” filmine, Jüri Özel Ödülü ise Ali Asgari’nin “İlahi Komedi”sine verildi.

Festivalin Onur Nişanı ise bu yıl oyuncu Öykü Karayel’e sunuldu. Karayel, “Korku ve baskı rejiminin hüküm sürdüğü dünyada bizi yine sanat kurtaracak. Yaratıcı düşünceyi hapsetmeyelim,” sözleriyle büyük alkış aldı.

Yetkin Dikinciler

Ödüllerin tam listesi

En İyi Film: Tavşan İmparatorluğu – Seyfettin Tokmak

Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü: Aldığımız Nefes – Şeyhmus Altun & Fevziye Hazal Yazan

Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü: Sahibinden Rahmet – Emre Sert & Gözde Yetişkin

En İyi Yönetmen: Seyfettin Tokmak – Tavşan İmparatorluğu

Cahide Sonku Ödülü: Bilge Şen (Parçalı Yıllar), Ezgi Yaren Karademir & Nanaz Bahram (Bağlar, Kökler ve Tutkular)

En İyi Senaryo: Sahibinden Rahmet – Emre Sert & Gözde Yetişkin

En İyi Görüntü Yönetmeni: Claudia Becerril Bulos – Tavşan İmparatorluğu

En İyi Müzik: İrsel Çivit – Parçalı Yıllar

En İyi Kurgu: Şöhret Tandoğdu & Deniz Çizmeci – Noir

En İyi Sanat Yönetmeni: Tora Aghabayova – Tavşan İmparatorluğu

En İyi Kadın Oyuncu: Leyla Tanlar – Erken Kış

En İyi Erkek Oyuncu: Yetkin Dikinciler – Parçalı Yıllar

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Yıldız Kültür – Kanto

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Sermet Yeşil – Tavşan İmparatorluğu

Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü: Seyfettin Tokmak – Tavşan İmparatorluğu

Sungu Çapan Sinema Yazarları Ödülü: Tavşan İmparatorluğu – Seyfettin Tokmak

Uluslararası Yarışma

-En İyi Film: A Poet – Simon Mesa Soto

-En İyi Yönetmen: Tereza Nvotova – Father

-En İyi Kadın Oyuncu: Lea Drucker – Adam’s Sake

-En İyi Erkek Oyuncu: Ubeimar Rios – A Poet

-Jüri Özel Ödülü: İlahi Komedi / Komedi İlahi – Ali Asgari

-Sungu Çapan Sinema Yazarları Ödülü: İlahi Komedi – Ali Asgari

Kısa Film Yarışması

-En İyi Kısa Film: Ölüm Bizi Ayırana Dek – Deniz Koloş

-Jüri Özel Ödülü: Bimba – Sandra Peso

Belgesel Yarışması

-En İyi Belgesel: Roman Gibi – Tayfun Belet

-Jüri Özel Ödülü: Yerli Yurtsuz – Rıza Oylum

Öğrenci Filmleri Yarışması

-En İyi Film: Tümseğin Uğultusu – Abdurrahim Karabulut (İstanbul Üniversitesi)

-Jüri Özel Ödülü: Kusursuz Ölçü Nedir? – Eylül Babur (Medipol Üniversitesi)