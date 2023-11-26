Amerikalı sokak sanatçısı Daze’in Türkiye’deki ilk kişisel sergisi açıldı

Sevil Dolmacı İstanbul, Amerikalı graffiti sanatçısı ve ressam Chris Daze Ellis'in Türkiye'deki ilk kişisel sergisi “People and Places”i 31 Ocak 2024 tarihine kadar İstanbullu sanatseverlerle buluşturuyor. Sergi, Ellis'in Amerika'daki stüdyosunda ürettiği eserler ile 2022’de İstanbul’da Sevil Dolmacı Art Residency Programı kapsamında yaptığı üretimlerden oluşuyor.

1980’li yıllarda, Andy Warhol’un destek verdiği sokak sanatçılarının arasında yer alan Chris Daze Ellis, Jean-Michel Basquiat, Keith Haring, Kenny Scharf ve Futura gibi sanatçılarla birlikte çalışarak eserler üretti ve karma sergilerde yer aldı. Daze, günlük yaşamda parçası olduğu ya da tanık olduğu gündelik sahneleri yakalayarak, gözlemleri ve izlenimlerini sanatı aracılığıyla aktardı. Sergi, adından da anlaşılacağı gibi, sanatçının “Big Apple” (Büyük Elma) lakaplı şehir New York’ta otobüsler, metrolar ve sokaklarda gözlemlediği kişileri ve gün içerisinde geçtiği mekânları yansıtıyor.

Daze sergisinde dışavurumcu fırça darbeleri ve yoğun boya kullanımı ile ürettiği tuval işlerinin yanı sıra 2022 senesinde Türkiye’ye ilk kez geldiğinde İstanbul’dan aldığı ilhamla ürettiği seramik işleri de sergiliyor. Kendi tarzında boyadığı seramik çömlekler, sanatçının dinamik imgeleme tarzını ve renk paletini yansıtıyor.

Sanatçı, akrilik boya, sprey boya, karakalem ve ponzadan oluşan karışık bir teknik kullanarak soyut ve temsilinin aynı sanat eserinde var olmasını ve birbirini tamamlamasını mümkün kılıyor.