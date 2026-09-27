Anadolu lezzetleriyle dünyaya uzanan bir restoran

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Anadolu mutfağının zenginliği, yalnızca tariflerde değil, o tarifleri yaşatan coğrafyalarda, geleneklerde ve kuşaktan kuşağa aktarılan mutfak bilgisinde saklı. Bu birikimin çağdaş yorumlarla dünya sofralarına taşınması, Türkiye’nin gastronomi alanındaki görünürlüğü açısından da önem taşıyor. Çırağan Palace Kempinski’de kapılarını açan Rüya İstanbul’un, seyahat dergisi Travel + Leisure tarafından dünyanın öne çıkan 25 yeni otel restoranı arasında gösterilmesi, bu yönde dikkat çeken bir gelişme.

Cannes ve Dubai’nin ardından İstanbul’da açılan Rüya, yayının yeni otel restoranlarına odaklanan ilk seçkisinde Türkiye’yi temsil eden tek restoran oldu. “The 25 Best Hotel Restaurants in the World” başlıklı liste, 17 ülkeden 120 aday arasından belirlenen 25 mekânı bir araya getiriyor.

Rüya İstanbul’u değerlendiren yayın, restoranın Çırağan Palace Kempinski içindeki konumuna, otelin Boğaz kıyısındaki tarihî kimliğine ve bu birlikteliğin oluşturduğu atmosfere dikkat çekiyor. Anadolu’nun farklı bölgelerinden klasik lezzetleri çağdaş yorumlarla ele alan menü de değerlendirmede öne çıkan unsurlar arasında.

Çırağan Palace Kempinski İstanbul Genel Müdürü ve Kempinski Residences Türkiye Bölge Direktörü Ralph Radtke, seçkiye girmelerini ise şu sözlerle değerlendiriyor: “Travel + Leisure’ın Rüya İstanbul’u daha birinci yılını doldurmadan dünyanın öne çıkan yeni otel restoranları arasında göstermesi de bu inancımızı destekleyen önemli bir uluslararası takdir oldu.”

Doğuş Yeme-İçme, Turizm ve Perakende Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Özkanca da menünün Türkiye’nin farklı bölgelerinden ilhamla hazırlandığını, Anadolu mutfağının zenginliğini farklı bir bakış açısıyla sunduklarını vurguluyor.