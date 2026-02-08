Anadolu mutfağının global rüyası

İstanbul’un tarih kokan dokusuyla Boğaz’ın lacivert sularının buluştuğu o eşsiz noktadayız. Çırağan Sarayı’nın otel bölümünde, bu kez masamızda yalnızca dostluk değil; Türk mutfağının dünü, bugünü ve küresel geleceği var. Doğuş Hospitality & Retail Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Özkanca, Çırağan Palace Kempinski İstanbul Genel Müdürü ve Kempinski Residences Türkiye Bölge Direktörü Ralph Radtke ile Çırağan Palace Kempinski Istanbul Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Neslihan Şen’le birlikte kurduğumuz bu sofra, aslında bir başarı hikâyesinin, bir “Rüya”nın gerçeğe dönüşme öyküsünü fısıldıyor.

Anadolu mutfağını modern bir bakışla yorumlayan Rüya; Dubai, Cannes ve Riyad’dan sonra, global sahnede biriktirdiği deneyimi ve ilhamını aldığı topraklara taşıyor. Rüya İstanbul’da Anadolu mutfağını modern sunumlar ve çağdaş dokularla buluşturarak, yalnızca damakta değil, hafızalarda da iz bırakacak özel bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Mutfakta büyüyen bir vizyoner

Sohbetimiz, Umut Özkanca’nın çocukluk anılarına; o meşhur “masa ve sandalyelerin arasındaki” günlerine uzanarak başlıyor. O, yalnızca bir iş insanı değil; mutfağın tozunu yutmuş, 9–10 yaşlarında paspasla işe başlamış bir mutfak emekçisi. Babası, Türk mutfağının efsane ismi, rahmetli Rasim Özkanca’nın mutfaktaki 52 yıllık hizmetini anlatırken gözlerindeki gururu görmemek imkânsız.

Umut Özkanca, 14–15 yaşlarındayken babasının Borsa Restaurant’a yurt dışından gelen şeflere mutfakta tercümanlık yaparak bu dünyanın kapılarını aralamış. New York’taki French Culinary Institute’a kabul edilen, o dönemin nadir yabancı öğrencilerinden biri olması; bugün Fransa’dan Dubai’ye uzanan başarı hikâyesinin tesadüf olmadığını da gösteriyor. O yıllarda kendine sorduğu “Neden bizim mutfağımız hak ettiği arenada değil?” sorusu, bugün global bir marka olan Rüya’nın temelini oluşturmuş. Umut Özkanca, bu rüyayı şu sözlerle özetliyor:

“Anadolu’nun gerçek lezzetlerini hak ettiği arenaya taşımaktı hayalim.”

Bir hayalden küresel markaya

Rüya, adını Umut Özkanca’nın henüz 19–20 yaşlarındayken tutmaya başladığı o “hayal defteri”nden alıyor. Markanın tarihçesi, Türk mutfağını dünyada “fine dining” ligine taşıma kararlılığıyla yazılmış. İlk olarak 2016 yılında Dubai’de kapılarını açan Rüya, kısa sürede büyük ilgi görmüş. Dubai’deki bu başarının ardından, Londra’nın kalbi Mayfair’deki açılış gelmiş. Özellikle Londra’da, menüdeki her bir yemeğin Türkçe ismiyle yer alması, markanın kültürel misyonunun önemli bir parçası olmuş.

Pandemi döneminin ardından Londra şubesi kapansa da Umut Özkanca bu süreci bir duraklama değil, yeni bir başlangıç olarak okuyor; bugün Londra için yeni yer arayışları sürüyor. Dubai ve Londra’dan sonra rotasını Cannes’a çeviren Rüya, Carlton Hotel bünyesinde Akdeniz’in en prestijli noktalarından birine yerleşmiş. Markanın İstanbul serüveni ise Umut Özkanca’nın “Eğer Türkiye’de açacaksam mutlaka Çırağan’da olmalı” vizyonuyla taçlanmış.

İlk lezzet müjdecileri

Sohbet koyulaştıkça servis edilen ilk tabaklar, Rüya’nın “Anadolu mutfağını modernleştirme” felsefesinin âdeta imzası niteliğinde. Umut Özkanca, mutfaktaki kalite taahhüdünün altını özellikle çiziyor. Menüdeki her tabakta kullanılan etler, balıklar, süt ürünleri ve baharatlar etik kaynaklardan tedarik ediliyor. Seçilmiş kuru gıdalarla hazırlanan her yemek, Anadolu’nun zengin gastronomik mirasını tutku ve ustalıkla kutlayan küçük birer seremoni gibi.

İlk olarak İsli Patlıcan salatası geliyor masaya. Bildiğimiz patlıcan salatası ama üzerinde rendelenmiş ceviz ve sumaklı patlıcan cipsiyle birlikte. Umut Özkanca’nın önerisiyle, bir kaşık salatayı o çıtır cipsin üzerine koyup yediğimizde, damağınızda is kokusuyla sumak ekşisinin kusursuz dansı başlıyor. Cipsin kıtır dokusunu korumak için içine çok az şeker katıldığını öğreniyoruz; bu küçük detay, yağ çekmesini engelleyerek o “krispi” yapıyı sağlıyor.

Ardından gelen Hatay usulü ılık humus, masada kısa bir sessizliğe neden oluyor. Beyaz tahinden yapıldığı için rengi ipeksi bir beyazlığa yakın; dokusu ise tam anlamıyla kremamsı. Üzerinde dana ilik ve dana kaburga tandırla servis ediliyor. Pastırmalı humusa alışık bir nesiliz ama dana iliğin o yoğun ve derin tadı, humusun hafifliğiyle birleşince ortaya son derece güçlü bir lezzet dengesi çıkıyor.

Masanın bir diğer yıldızı ise dışı çıtır, içi sulu Simit Kalamar. Tarator sosun modern yorumu eşliğinde sofradaki yerini alıyor. Paylaşımlık lezzetler, Umut Özkanca’nın “DNA ile oynamıyoruz” felsefesinin canlı kanıtları olarak peş peşe geliyor ve Anadolu’nun binlerce yıllık tatları damağımızda iz bırakıyor.

Denizden gelen dokunuş

Umut Özkanca’nın yaratıcılığı, Tuna Tartar tabağında bambaşka bir boyuta taşınıyor. Tabağın altında fermente edilmiş domatesten yapılan bir sos, üzerinde ise el açması baklava yufkasının fırınlanmış çıtırları var. Bu tabağın hikâyesini anlatırken, aslında çiğ köfte harcından esinlendiklerini söylüyor. Palamutla denemeler yapılmış; ancak uluslararası damak alışkanlıkları ve sürdürülebilir tedarik zinciri dikkate alınarak orkinos (tuna) tercih edilmiş.

Denizden gelen asıl sürpriz ise şişte Fener Balığı. Rüya’nın dünya standartlarındaki sunumuyla masaya gelen bu tabak, etli dokusu ve tam kıvamında pişirilmiş haliyle hayranlık uyandırıyor.

Çırağan’ın vizyonu

Masada Ralph Radtke ve Neslihan Şen’le birlikte, Çırağan’ın yalnızca bir otel değil, başlı başına bir “İstanbul Deneyimi” olduğu üzerine konuşuyoruz. Ralph Radtke, Rüya’nın Çırağan’a kattığı çağdaş Türk mutfağı vizyonundan son derece memnun ve bu iş ortaklığındaki kalite standardının altını özellikle çiziyor.

“Uzun zamandır Çırağan Palace Kempinski İstanbul’un zengin gastronomi seçkisine ekleyeceğimiz doğru iş ortağını arıyorduk. Rüya İstanbul’un otel bölümünde yaratacağı güçlü konumlandırmaya duyduğumuz güvenle bu projeye tüm finansal yatırımı gerçekleştirdik,” sözleriyle vizyonunu paylaşıyor.

Neslihan Şen ise markanın hikâyesinin dünyaya anlatılmasındaki kurumsal hassasiyeti ve Çırağan’ın global iletişim ağındaki yerini vurguluyor.

Rüya İstanbul’un içinde yer alan Boğaz manzaralı bar; uzman miksolojistlerin hazırladığı “Nazar Sour” ve “Anatolian Fizz” gibi, yedi bölgeden ilham alan kokteyllerle akşama devam etmek isteyenler için hem görsel hem damaksal bir şölen sunuyor. Masadaki bu güçlü ekip, gastronomide doğru iletişimin en somut örneklerinden biri.

Doğuş Hospitality & Retail Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Özkanca (sağda), Çırağan Palace Kempinski İstanbul Genel Müdürü ve Kempinski Residences Türkiye Bölge Direktörü Ralph Radtke (solda) ve Faruk Şüyün.

Ekşi mayalı pide

Yemeğin zirve anlarından biri, masaya gelen Trabzon usulü ekşi mayalı pide. Umut Özkanca, bu pidenin hamurunun Antik Roma’dan beri bilinen ekşi maya geleneğine dayandığını anlatıyor. Üç gün süren fermentasyonun ardından odun fırınında pişen bu pide, alışılmışın ötesinde bir lezzet dengesi kuruyor. Üzerindeki yumurtanın pişme derecesi son derece hassas. Kısık ateşte, “sous vide” tekniğiyle pişirilen yumurtayla servis edilen pideyi böldüğünüzde; altın sarısı akışkanlık, özel Karadeniz peynirlerinin uzayışı ve hamurun çıtır ama mideyi yormayan hafifliği bir araya geliyor. Umut Özkanca’nın deyimiyle “şişirmeyen hamur” yaklaşımı, ekşi mayanın mucizesiyle buluşuyor.

Baba ile oğul arasında lezzet köprüsü

Umut Özkanca ile Borsa Restoranı’nın Sirkeci, Osmanbey ve Lütfü Kırdar’daki o unutulmaz günlerini yad ederken, sohbet ister istemez mutfağımızın sürdürülebilirliği meselesine uzanıyor. Üzerinde en çok durduğu kavram “standart”.

“Japonya’da ya da Amerika’da eti sipariş ettiğinizde her zaman aynı standartta gelir; bizde ise bu standardı yakalamak hâlâ en büyük mücadele,” diyor.

Menüde yer alan, 24 saat kısık ateşte pişmiş dana kaburga ve mantarlı keşkek gibi imza tabaklar; kültürel mirasa saygılı duruşu, rafine sunumlarla birleştirerek Anadolu’nun köklü hikâyelerini modern bir dille yeniden anlatıyor.

Bu yıl Ramazan ayında Çırağan’da yeniden bir Borsa Pop-up iftarı kurulacak. Babası Rasim Özkanca’nın mirası olan o klasik Borsa menüsü, Rüya’nın birkaç modern dokunuşuyla birlikte misafirlerle buluşacak.

Global bir hedef

Umut Özkanca’nın hayali yalnızca restoran açmakla sınırlı değil. O, Türk ürünlerinin dünya mutfaklarında kalıcı bir yer edinmesini istiyor. İtalyanların balzamiği, Japonların soya sosunu dünyaya kabul ettirmesi gibi; nar ekşimizi ve bulgurumuzu da birer “lüks tüketim” ürünü olarak konumlandırma peşinde. Modern girişimlerin artması gerektiğini savunuyor; çünkü ona göre en güçlü reklam, bir şehrin merkezinde aylarca sıra beklenen kaliteli bir Türk restoranıdır.

Tatlı menüsünde yer alanlardan tuzlu karamelli bitter çikolata topu ve kakuleli Türk kahveli dondurmanın sofistike birlikteliğiyle yemeği noktalayanlardan. Finalde masaya gelenlerden bir diğer başyapıt ise gelenekselin modern yorumu olan Revani. Klasik şerbetli dokunun aksine, daha hafifletilmiş; portakal çiçeği ve çam fıstığıyla zenginleştirilmiş bir revaniyle karşılaşıyoruz. Geleneksel tatların bu rafine dokunuşlarla yeniden doğuşu, Rüya’nın mutfak felsefesini tatlı bir sonla mühürlüyor.

Masadan kalkarken damağımda kadim lezzetlerin modern izdüşümü, zihnimde ise Türk mutfağını bir “lüks marka”ya dönüştürmeye çalışan bu vizyoner dostların enerjisi kalıyor. Rüya, Çırağan’da yalnızca bir restoran değil; Anadolu’nun dünyaya açılan en zarif penceresi olarak yerini alıyor.