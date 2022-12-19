Anadolu Ödülleri “Geleceğe Öneriler” başlığı altında 3. kez sahiplerini buldu

Anadolu’nun ortak kimliğine katkıda bulunan üretimlere dikkat çekmek amacıyla 2020 yılında hayata geçirilen Anadolu Ödülleri, 2021 yılından itibaren yalnızca kurumları değil, kişileri de kapsamına alarak genişlemeye devam etti. Baksı Kültür Sanat Vakfı ödülleri dönüşümlü olarak çiftli yıllarda kurumlara, tekli yıllarda kişilere veriliyor.

Bu çerçevede Anadolu Ödülleri 2022, “Geleceğe Öneriler” başlığı altında kurumları merkeze aldı. Ödüller, üretim sürecinde Anadolu’nun kültürel zenginliğini kucaklayan, ondan ilham alan, yenileyen ve dönüştüren kurum ve projelere verildi.

Hüsamettin Koçan

Baksı Kültür Sanat Vakfı’nın ve Baksı Müzesi’nin kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, “Anadolu Ödülleri tek bir dönem, tek bir kültür, sınırları çizilmiş bir coğrafya ile tarif edilemeyeceği için bize verilen bütün katkıları sıralayabilmek çok zor. Etkinliklerimizin her döneminde çoğulculuktan yana olmanın, insandan yana olmak anlamına geldiğini kabul ettik. Geldiğimiz nokta gösteriyor ki bu kabulümüz yine çoğul birikimlerle birlikte kendi varlığını sürdürüyor” dedi ve ekledi: “Toprak masumdur, derindir, doğurgandır, koruyandır ve insanlara yaşama ve üretme şansı verir. Bazen çamurlu, bazen kupkuru ama hep orda ve sürekli değişen, ciddiye alınması gereken önemli bir tanıktır. Bana sorarsanız toprağın ‘bilgeler bilgesi’ olduğu konusunda tereddütsüz bir ön yargıya sahibim. Bu yargımın kanıtı, insanoğlunun farklı dönemlerde, farklı kültür ortamlarında farklı inançlarla yarattığı değerler dünyasının toprağın kalbinde bir arada yaşıyor olmasıdır. Anadolu Ödülleri bir coğrafi alan üstünden insanı, uygarlıkları, geçmişi ve geleceği anlama çabasıdır. Aslına bakarsanız, bu görevin daima bize ait olduğunu düşündük. Yola çıkış gerekçemiz de bu anlayış oldu.”

2022 kazananları

Anadolu Ödülleri 2022’nin bu yılki kazananları: Edebiyat kategorisinde Yapı Kredi Yayınları, Görsel Sanatlar kategorisinde Arkas Sanat Merkezi, Müzik kategorisinde Hisarlı Ahmet Sempozyumu, Sinema kategorisinde ise İzmir Sinema Kültür ve Eğitim Derneği oldu. Edebiyat Alana Katkı Ödülü Varlık Yayınları, Müzik Alana Katkı Ödülü Afyonkarahisar Klasik Müzik ve Caz Derneği, Sinema Alana Katkı Ödülü Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, Mutfak (Gastronomi) Alana Katkı Ödülü ise Temiz Hasat Tüketim Kooperatifi’ne verildi. Doğan Değer Ödülü ‘Topraktan Toprağa Biyobozunur Atık Yönetim Projesi’ne verilirken, Onur Ödülü ise İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın oldu.