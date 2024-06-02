Anadolu ve Balkan halklarının ortak hikâyesi "kaval"la ezgilere dönüşüyor

Binlerce yıllık geçmişiyle kaval, nefesli bir müzik enstrümanı olmanın ötesinde, bulunduğu coğrafyanın ruhunu ve günlük yaşamını yansıtan bir kültür taşıyıcısı olarak öne çıkıyor.

"Dünyanın kavalcısı" olarak anılan Theodosii Spassov, her türlü halk ezgisini çalabilen, orijinal fikirleriyle farklı türlerden müzisyenleri bir araya getiren bir kaval virtüözü. Kavalı caz müziğinde kullanan ilk isim olan Spassov, geleneksel halk müziğini caz ve klasik müzik unsurlarıyla harmanlamayarak kendine özgü bir tarz geliştirdi. Son yıllarda film ve tiyatro için beste yapan müzisyen, ayrıca senfonik orkestralarda kavalın daha fazla yer bulması için eser çalışmaları gerçekleştiriyor. Sanatçının solo performansları ve farklı topluluklarla iş birliğini içeren 38 albüm çalışması bulunuyor. Spassov, ulusal ve uluslararası birçok ödülün yanı sıra, 2015’te UNESCO tarafından "Barış Sanatçısı" unvanı ile ödüllendirildi.

Yeni nesil kavalcı: Batuhan Aydın

Müziğe henüz 3-4 yaşlarındayken babasının perküsyon çalma hareketlerini taklit ederek başlayan Batuhan Aydın, İTÜ (İstanbul Teknik Üniversitesi) Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’nın lise bölümünde kaval çalmaya başladı. Plovdiv/Bulgaristan'da Prof. Asen Diamandiev Müzik, Dans ve Güzel Sanatlar Akademisi'nde kaval ve Bulgar halk müziği, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda ise müzikoloji eğitimi aldı.

2010-2013 yılları arasında, TRT Gençlik Orkestrası'nda kavalcı olarak görev yapan Aydın, 2014’te Uluslararası Kaval Konferansı’na davet edilen en genç enstrümantalist oldu. İzleyen yıllarda, Bulgar halk müziği ve kavalda ileri düzey çalma teknikleri üzerine birçok atölye çalışması, ustalık sınıfı ve seminer düzenledi. Sanatçı kavalı, çeşitli topluluklarda solo ve orkestra müzisyeni olarak çalmanın yanı sıra, etno/dünya caz ve füzyon topluluğu KAPIKO'nun kurucu üyesi ve kavalcısı. Yeni neslin en iyi kavalcılarından biri olarak kabul edilen Aydın’ın stili, Anadolu ve Balkan halk müziği, caz ve serbest doğaçlamadan etkiler taşıyan bir tarz olarak dikkat çekiyor.

Anadolu'nun ve Balkanların kültürel mirasının, kavala getirilen modern ve yenilikçi dokunuşlarla dinleyiciyle buluşacağı 5 Haziran Çarşamba saat 20.00’da başlayacak konserin biletleri satışa sunuldu.