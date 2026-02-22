Ânın içinde İstanbul: Müzik, 54. kez şehrin nabzını tutacak

İstanbul Müzik Festivali Haziran ayında 54. kez şehre konuk oluyor. Bu yılın teması iki sözcük: “Ânın İçinde.” Müziğin hakikati de zaten burada saklı değil mi? Bir konser biter; alkış diner ama o tek seferlik titreşim, bellekte kalır. Festival de bizi bu geçiciliği fark etmeye, aceleyi biraz bırakıp ânın içine yerleşmeye çağırıyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Borusan Holding sponsorluğunda; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen festival, 11–25 Haziran tarihleri arasında 22 konserde 80’in üzerinde sanatçı ve topluluğu ağırlayacak.

Şehrin haritası müzikle çiziliyor

Festival bu yıl, İstanbul’un prestijli salonlarına ek olarak “çok özel” duraklarda da nefes alıyor. AKM, Süreyya Operası, İş Kuleleri Salonu, Arter, Salon İKSV gibi bilindik adreslerin yanı sıra Bahariye Mevlevihanesi, Kapalıçarşı Kürkçüler Kapısı, İstanbul İtalya Başkonsolosluğu Bahçesi, Atatürk Kent Ormanı, Yıldız Parkı, Yoğurtçu Parkı gibi mekânlar da programın parçası.

Programın omurgası

Bu yıl sahnede güçlü isimler var: Viyana Senfoni Orkestrası, Kammerakademie Potsdam, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), Tekfen Filarmoni Orkestrası, çağdaş dansın dünyaca tanınan topluluğu Aterballetto… Solistlerde de parıltı eksik değil: Bruce Liu, Kian Soltani, Lucas & Arthur Jussen, Behzod Abduraimov, Ian Bostridge, Iestyn Davies ve daha niceleri.

Üç dünya prömiyeri

Festival, yalnızca repertuvarın “seçilmiş” güzelliklerini değil, bugünün müziğini de sahneye taşıyor. Programda:

Kaan Bulak’a sipariş edilen yeni eserin dünya prömiyeri; Güney Koreli besteci Donghoon Shin’e ortak sipariş ile yazdırılan eserin dünya prömiyeri; Bir anonim eserin Türkçe seslendirilişinin dünya prömiyeri yer alıyor.

Ödüller

Festivalin Onur Ödülü, geleneksel ile çağdaşı buluşturan özgün dili ve inceliğiyle besteci Turgay Erdener’e sunulacak. Yaşam Boyu Başarı Ödülü ise, piyanoyu bir teknik hüner değil bir varoluş biçimi gibi konuşan efsane isim Maria João Pires’e verilecek. Bu iki ödül, festivalin “müzik hafızası”nın nerede durduğunu da işaret ediyor.

Festivalde bir ilk

Bu yıl, festivalin en kıymetli adımlarından biri erişilebilirlik alanında atılıyor. İKSV’nin Erişilebilir Sanat Partneri DenizBank katkılarıyla, ilk kez bir “Rahat Konser” düzenleniyor. Salon kurallarının esnetilebildiği; daha sakin, daha öngörülebilir bir dinleme ortamı sunan bu konser, özellikle duyusal hassasiyetleri olan izleyicilerin rahat edebileceği bir alan açmayı hedefliyor.

Ayrıca AYDER (Alternatif Yaşam Derneği) danışmanlığında hazırlanan erişilebilirlik rehberi festival sitesinden PDF olarak erişime açık; mekânların ulaşım ve erişilebilirlik koşullarını ayrıntılı biçimde içeriyor.

Gençlere alan açıyor

Festivalin sevdiğim geleneklerinden biri: genç müzisyenlere sahne ve imkân açması.

TSKB desteğiyle sürdürülen Yarının Kadın Yıldızları serisi bu yıl da devam ediyor; genç kadın müzisyenlere eğitim ve performans fırsatları sunuyor.

Bir de konservatuvar öğrencileri ve genç müzisyenlere yönelik iki günlük yoğun atölye var: “Ânın İçinde Çalmak.” Atölye, performansın teknik sınırlarının ötesine geçerek zihinsel, bedensel ve duygusal farkındalığı merkeze alıyor; nefes ve farkındalık çalışmaları, ustalık sınıfları, keşif oturumları ve performanslar içeriyor. (Atölye destekçisi: Rana Gediz İren.)

Rota Beyoğlu

Her yıl ilgi gören Müzik Rotası bu kez Beyoğlu’nda. Surp Asdvadzadzin Ermeni Katolik Kilisesi’nde başlayıp Üç Horan Ermeni Kilisesi üzerinden Kırım Anglikan Kilisesi’nde sona erecek rota, İstanbul’un çok katmanlı belleğini müzikle “yürüyerek” okuma fikrini taşıyor.

Parklarda müzik, ormanda sanat

Festival, yalnız salonlara kapanmıyor; şehrin nefes aldığı yerlere de yayılıyor.

Ücretsiz Hafta Sonu Klasikleri konserleri bu yıl Yoğurtçu Parkı ve Yıldız Parkı’nda.

İKSV Alt Kat’ın Atatürk Kent Ormanı’ndaki “Sanata İlk Adım – Doğanın Müziği” atölyeleri ise çocukları doğayı dinlemeye, gözlemlemeye ve sanatla ilişki kurmaya çağırıyor.

Kian Soltani c. Holger Hage&Deutsche Grammophon

Programdan seçmeler

Festival, Behzod Abduraimov ve Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası ile açılıyor: Rachmaninoff’un 2. Piyano Konçertosu ve Stravinsky’nin Ateş Kuşu süiti…

Sonrasında Viyana Senfoni Orkestrası iki akşam üst üste:

Birinde Bruce Liu ile Beethoven – Schubert; diğerinde Kian Soltani ile Dvořák…

Bir başka güçlü durak: BİFO: Morricone – Sinemanın Sesi. Sinemayı hafızamızda “ses”e dönüştüren o müzikler, AKM sahnesinde yeniden hayat bulacak.

Ve elbette festivalin türler arası merakı: Disko Klasik, çağdaş dansla Aterballetto, Kapalıçarşı’da erken dönem müzikle Osmanlı–İran repertuvarını buluşturan Ânın Güzellikleri, Mevlevihane’de “nefes” kavramını taşıyan Nefesin İzinde…

Kapanış

Festivalin finalinde, sipariş eserlerden biri sahnede: Kaan Bulak’ın “Maison Lâle (Lale Evi)” çalışması; akustik çalgılarla vokalin imkânlarını elektronik olarak genişleten, görsel anlatımla zaman–mekân algısını esneten bir “işitsel/düşsel” deneyim vadediyor. Eşlik eden isimlerden biri de soprano Sarah Aristidou.