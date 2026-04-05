Ankara’da festivalle bir ay: Müziğin takvimi değil, hikâyesi

40. Uluslararası Ankara Müzik Festivali, Ankara Festival Orkestrası'nın Cenap And anısına verdiği konserle başladı. Konserde, şef Orhun Orhon yönetimindeki orkestra, mezzosoprano Ezgi Karakaya solistliğinde, Hector Berlioz'un "Les Nuits d'Ete Op. 7" eserini ve Joseph Haydn'ın "103. Senfonisi"ni yorumladı.

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Başkanı Ali Başman, konser öncesi yaptığı konuşmada, 40. Uluslararası Ankara Müzik Festivali dolayısıyla davetlilerle bir arada olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadığını söyledi. Bugüne kadar gerçekleştirilen 39 festivalde, 67 ülkeden 15 bini aşkın sanatçı, 623 solist ve 272 şefin bir araya geldiğini, 765 konser ve etkinlik yapıldığını belirten Başman, bu festivallerde dil, din ve ırk ayrımı yapılmadan kültürlerin paylaşıldığını ifade etti.

Etkinlikler

Festivalin programlarına baktığınızda tarihler görürsünüz. Ama biraz dikkat ederseniz aslında bir ritim fark edersiniz. Uluslararası Ankara Müzik Festivali’nin 4 Nisan’da açılış etkinliği ile yolculuğun ilk cümlesi kurulmuştu.

Ensemble Klasik Keyifler

Cazdan senfoniye

Ertesi gün (5 Nisan) sahne küçüldü, ses içe döndü. Martin Listabarth Trio ile cazın doğaçlama dili devreye girdi. 6 Nisan’da yeniden genişleyecek alan: Tiflis Senfoni Orkestrası ile sahne büyüyecek, ses derinleşecek 9 Nisan’da Jeanne d’Arc Balesi… 11 ve 12 Nisan’da Jakarta’dan gelen Concert Orchestra ve Batavia Madrigal Singers…

Festival sadece müzik değil artık; bir hareket, bir beden, bir kültür aktarımı.

Ankara’nın sahne salonları

13 Nisan’da Çankaya’da oda müziği (Gomziakov&Babacan), 14 Nisan’da Resim ve Heykel Müzesi’nde Elogio Gitar Trio, 15 Nisan’da Şura Salonu’nda Artemis Danza, 16 Nisan’da Ziraat Bankası Ana Salon’da Los Pitutos…

Şehir, festival boyunca tek bir sahneye dönüşecek.

Büyük Yapıtlar: Zirve Anlar

18 Nisan’da La Bohème ile opera,

20 Nisan’da Gypsy Devils ile dünya müziği,

21 Nisan’da Bobby Watson Quartet ile caz…

Her biri, festivalin başka bir yüzünün simgesi olacak.

Sessiz ama derin anlar

22 Nisan’da Ensemble Klasik Keyifler,

24 Nisan’da Ingmar Lazar…

Bunlar festivalin en çok konuşulmayan ama en çok iz bırakacak anları.

Şef Cemi’i Can Deliorman

Bir çember kapanıyor

28 Nisan’da Tataristan Senfoni Orkestrası…

Ve 30 Nisan’da sahneye çıkan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile kapanış.

Ama bu bir son değil. Bir döngünün tamamlanması. Unutmayalım bir festival programı bazen sadece “ne zaman, nerede” değildir. Bazen bir şehrin kalp atışıdır. Ankara bu yıl, 40. kez, o kalbi duyuruyor.