Antakya Medeniyetler Korosu depremde yedi sanatçısını kaybetti

Hatay'ın tanıtımına katkı sağlamak ve medeniyetler arasında bir köprü oluşturmak amacıyla üç semavi dine, altı farklı mezhebe mensup kişilerin bir araya gelerek 2007 yılında kurduğu Antakya Medeniyetler Korosu'nun yedi sanatçısı Maraş merkezli depremlerde enkaz altında hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren koro üyelerinin Mehmet Özdemir, Gizem Dönmez, Hakan Samsunlu, Pınar Aksoy, Fatma Çevik, Müge Mimaroğlu ve Ahmet Fehmi Ayaz olduğu öğrenildi.

Koro kuruluşundan bir yıl sonra 2008 yılında "Antakya Medeniyetler Korosu Derneği" adıyla dernek haline gelerek kurumsal bir kimliğe sahip olmuştu. Topluluk, 2012 yılında Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmiş, dernek ise 2019 yılında Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü'ne layık görülmüştü.