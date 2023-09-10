Antalya’da bir lezzet noktası: İskele Balık Pişiricisi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Restoran, Yiyecek İçecek ve Eğlence Hizmetleri Komite Başkanı Tahsin Fettahoğlu’nun öncülüğünde kurulan İskele Balık Pişiricisi 10. yılını kutluyor. Restoran, kurulduğu günden bu yana, Antalya’da bulunan yerli ve yabancı misafirlere taze deniz mahsullerinden oluşan bir menü sunuyor.



Restoranın menüsünde aralarında Roma usulü enginar ızgara, yoğurtlama, İskele usulü deniz mahsullü börek, kadayıflı karides, tepside terletilerek yapılan grida, balık köftesi, karides ceviche, kuşkonmazlı somon, istiridye mantarı, fener kavurmanın da bulunduğu her gün taze olarak yapılan birçok lezzet yer alıyor. Yeşil zeytin ve zeytinyağı kendi bahçelerinden, ekşi mayalı ekmek de kendi fırınlarında pişiyor.