Antalya’da özel bir haftasonu!

Antalya, Yörük ve Akdeniz kültürlerinin birlikte yaşandığı bir bölgede. Bu güzel şehrimizin lezzetlerinde Toroslar’ın kekik kokusunu da duyarsınız Akdeniz’in deniz kokusunu da. Yemek kültürünü belirleyen unsurların başında coğrafya geldiğinden Antalya yemekleri, sebze ve deniz ürünleriyle karşımıza çıkar. Narenciye çeşitlerinden yapılan reçellerini, Yörüklerin mayaladığı yoğurtlarını da unutmamak gerekir. Bu nedenle Antalya, mutfağıyla da çok sevdiğim, lezzetlerine bayıldığım bir yerdir. Ne yazık ki çoğunlukla “deniz-güneş-kum”la ve “her şey dahil”le hafızalarda yer etmiş Antalya'nın mutfağına hakkının verilmediğini düşünürüm... Her fırsatta yazarak, anlatarak buna dikkat çekmeye çalışırım. Geçtiğimiz hafta lezzet seyahatlerimin duraklarından birisi bir kez daha Antalya olunca bu fırsatı yeniden bulduğum için çok mutlu oldum.

Şehirde sonbahar yaşanmaya başlanmış, Beydağları’nın zirveleri karla kaplanmıştı. Sahildeyse yağmur sonrası açan güneş bedenimizi ısıtıyor, hatta içimize işliyordu. Havuzlara da denize de girenler vardı. Yıllar önce Türk, İtalyan, Akdeniz, Uzak Doğu başta olmak üzere dünya mutfaklarının öne çıkan lezzetlerini sunan dokuzu a'la carte on restoranı ile yedi barında gastrosafari yaptığımız Lara Barut Collection’ın bu kez Bayou Villaları’nda yeni bir lezzet serüveni yaşayacaktık:

Bu özel haftasonunun ilk akşamı otelin Tirmis Restoran’ında Antalya yerel lezzetleri ile başlayan yolculuk, ikinci gün öğlen Tayland kraliyet ailesine özel hizmet eden ödüllü şef Khun Nuch’un Tayland mutfağı, akşam ise Lara Barut Collection ve Bayou Villaları Executive Şefi Özkan Şen’in Weik A La Carte Restoran’daki fine dine menüsüyle sürecekti.

Executive Şefi Özkan Şen

Tirmis

Restorana adını veren tirmis, Antalya’ya özgü bir baklagil çeşidi. Bölgede çerez olarak tüketiliyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde "acı bakla", "delice bakla", "kurt baklası", "mısır baklası" gibi değişik isimler verilen ıslak çerez, Konya ve Isparta yöresinde ise "termiye" adıyla biliniyor. Tirmis, her şey dahil konseptli otel ve tatil köyleri arasında ilk yüzde yüz yöresel restoran... Bölgenin ekmek çeşitlerinden Yörük kültürüne ait sac ekmeği, kömbe, Manavgat susam tahini ile hazırlanan hibeş, Feslikan Yaylası’nın eteklerinden toplanmış yoğurtlu ot aşı, Yelten tarhanası, bulgurlu cive, kömür ateşinde Antalya usulü şiş, Manavgat tahinli çipura balığı, ev yapımı balkabağı dondurması ile sundukları turunç kek sunulan yöresel yemeklerden bazıları. Mönüyü mevsime bağlı olarak değiştiriyorlar ki içinde sadece yerel halk tarafından bilinip şehirle buluşmamış lezzetler de yer alıyor. Akşam yemeğinde sunulanlar arasında sibye mücveri, karides cive, tirmisli bakliyat salatası, oğlak tandır ve kabak tatlısı yer alıyordu. Restoranın çevre dostu yaklaşımla hazırlanan menüsü, yerel kaynaklardan temin edilen malzemelerle doğal döngüyü destekleyerek, lezzetin yanı sıra çevre duyarlılığı da gözetiyordu.

Tayland yemekleri

İkinci gün, uzun yıllar Tayland kraliyet ailesine özel hizmet eden Michelin ve Gault&Millau ödüllü şef Khun Nuch, Tayland mutfağının seçkin tatlarını sundu: Hindistan cevizi sütlü karides çorbası, dana bonfile satay, balık köftesi, papaya salatası, karidesli pirinç noodle, fesleğenli somon, yeşil körili tavuk ve hindistan cevizi sütlü kabak tatlısı. Bu özel menüye, Gault&Millau ödüllü Bar Master Fatih Akerdem'in Thai yemeklerine özel hazırladığı kokteyller eşlik etti.

Executive Şef Özkan Şen

Etkinliğin ikinci gününün akşamında ise, Lara Barut Collection ve Bayou Villalları'nın Executive Şefi Özkan Şen, Weik Restoran'da bu kez fine dine menüsüyle konukların karşısına çıktı. Menüde taze bezelye, dalyan mavi yengeci, kuzu uykuluk, topikli Çorum İskilip dolması, trüf mantarlı dana pöç, özel soslu dana sırt ve sazan havyarı gibi lezzetler yer aldı.

Özkan şef, yemek sonrası sohbetimizde “Misafirlerimize ikram ettiğimiz her tabak, özgünlük ve estetik mükemmelliğin bir araya geldiği eşsiz bir reçete ve sunum olarak hazırlandı. Her bir yemeğimiz, kendine has karakteri ve göz alıcı sunumu ile unutulmaz bir deneyim yaşatmayı amaçlıyor. Mutfak sanatımızda, sıradışı ve yenilikçi yaklaşımlarla lezzetin yeni boyutlarını keşfediyoruz” dedi.