“Antalya’dan Dünyaya” gastronomi yıldızları yağacak

2. Uluslararası Food Fest Antalya etkinliğinin tanıtımı için düzenlenen akşam yemeğine katılmak üzere Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in davetiyle Antalya’daydım. Yemek, 85 yıldır hizmet veren Antalya’nın simge restoranlarından 7 Mehmet’teydi. Sunulan lezzetler de Başkan’ın sohbeti de harikaydı.

Uluslararası Food Fest Antalya Gastromi Festivali Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yerel gıdaya sahip çıkmak, Antalya’nın coğrafi işaretli ürünlerini ve mutfağını dünya markası haline getirmek için geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği bir etkinlik. Bu yıl, 1-3 Eylül tarihlerinde ikinci kez kapılarını açacak. “Antalya’dan Dünyaya” mottosuyla gerçekleştirilecek olan ve dünyaca ünlü şeflerin ağırlanacağı festivalde; sergiler, ürün tanıtımları, workshoplar, paneller, söyleşiler ve yarışmalar düzenlenecek.

İlkindeki bir etkinliğe moderatör olarak katıldığım, bu sene de yine programdaki bir panelin moderatörlüğünü üstlendiğim festivalin İçerik Direktörlüğü’nü Gökmen Sözen üstleniyor. Gastronomi dünyasının “Evliya Çelebi”si olarak adlandırabileceğimiz Gökmen Sözen, gastronomimizin globalleşmesi için yıllardır bütün dünyayı dolaşıyor. “Dünya bir ev olsa mutfağı kesinlikle Türkiye olurdu” diyen sevgili dostum Gökmen Sözen bu amaçla başta “Gastromasa” başta olmak üzere birçok etkinliğe imza atıyor.

Hedef gastronomi başkenti olmak

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin; Antalya’yı gastronominin de başkenti yapma hedefi ile geçen yıl hayata geçirdiği etkinlik, Karaalioğlu Parkı’nda yapılacak. Söyleşiler ve workshoplarda Marc Segarra, Yoshizumi Nagaya, Ernesto Ventos, Juanjo Losada, Claudio Chinali, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna, Arda Türkmen, Cüneyt Asan, Rafet İnce, Mehmet Özer, Aykut Üner, Mevlüt Özkaya, Serkan Aksoy, Ömür Akkor gibi birçok şef ve gastronomi dünyasından isimler yer alacak.

Depremzede şehirlerle Dayanışma Mutfağı

Festivalde ayrıca, deprem felaketinden etkilenen şehirlerimizin ünlü mekanları ile tadım aktivitelerinin gerçekleştirileceği ‘Dayanışma Mutfağı’ kurulacak.

Muhittin Böcek

Akşam yemeğinin ertesi günü düzenlenen festivalin tanıtım toplantısında konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Muhittin Böcek şunları söyledi:

“Göreve geldiğimizde, cennet güzellikleriyle turizmin başkenti olan ‘Antalya’mızı kültür-sanatın, tarımın ve gastronominin de başkenti yapacağız’ demiştik. Bu güzel şehrin sahip olduğu değerleri dünyaya tanıtmak; onları, var olan güzelliklerini koruyarak geliştirmek, büyütmek ve ileriye taşımak için durmaksızın çalıştık ve verdiğimiz sözleri bir gün bile unutmadık. İşte bu düşünceler ışığında, şehrimizi gastronominin de başkenti yapma hedefi ile geçtiğimiz yıl, Uluslararası Food Fest Antalya Gastronomi Festivali’ni hayata geçirdik. Güzellikleri ile dünyayı kendine hayran bırakan şehrimizin lezzetlerini de dünya markası haline getirmek için önemli bir adım attık. Çünkü güzel Antalya’mızın zengin mutfağı, bunu fazlasıyla hak ediyordu.”

Antalya’nın yerel ürünlerinin ve yemeklerinin eşsiz bir hazine olduğunu ifade eden Başkan Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak bu muhteşem hazineyi dünyaya tanıtırken, aynı zamanda korumak ve geleceğe de miras bırakmak istediklerini dile getirdi.

Gökmen Sözen’den sunum

Başkan Muhittin Böcek’in konuşmasının ardından festivalin içerik direktörü Gökmen Sözen, organizasyona dair basın mensuplarına sunum gerçekleştirdi.

Toplantının ardından Başkan Muhittin Böcek ile Şef Arda Türkmen, Antalya’nın coğrafi işaretli ürünü olan susamın hikayesini anlatarak piyaz, kabak tatlısı ve hibeş yaptılar.

Gastronomi dünyasının kaçırılmayacak etkinliklerinden biri olan herkese açık Uluslararası Food Fest Antalya Gastronomi Festivali’nin ikincisinde Antalya’da buluşmak üzere…