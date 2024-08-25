Antandros Derneği etkinlikleriyle kültürel miras bilincini gelecek kuşaklara taşıyor

Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı’nın 15. sezonunda Fark Yaratan seçilen Gülçin Cömert, Antandros antik kenti kazılarının devam edebilmesi ve bölgede kültürel miras bilincini geliştirmek için Antandros Derneği’nin kurulmasına öncülük etmişti.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olduktan sonra doğup büyüdüğü Bandırma’ya dönen Gülçin Cömert, bölgenin kültürel mirasına sahip çıkılması ve Antandros Antik Kenti’nin kazı çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla bir grup gönüllü ile 1999 yılında Altınoluk Tarihi Antandros Şehrini Kurtarma, Koruma ve Yaşatma Derneği, kısa adıyla Antandros Derneği’ni kurmuştu. Dernek; 2006 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile kamu yararına dernek statüsü kazanmıştı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Edremit Belediyesi ve diğer yerel paydaşların desteğiyle çalışmalarını sürdüren derneğin faaliyetleri arasında; Antandros antik kentinin ören yeri olması için savunuculuk çalışmaları, arkeoloji öğrencilerine burs verilmesi ve bölgedeki kadınların gelir elde edebilmesi için kültürel öğeler taşıyan ürünler üretilmesi gibi çalışmalar yer alıyor.

Gülçin Cömert

4 bin çocuğu arkeoloji ile tanıştırdı

Gülçin Cömert liderliğindeki Antandros Derneği, çocuklar ve öğretmenlere yönelik gerçekleştirdiği arkeoloji çalışmaları ile bugüne kadar 4 bine yakın çocuğu arkeoloji ile tanıştırırken, binlerce kişiye antik kenti ve bölge kültürünü tanıttı.

Gülçin Cömert’in kültürel miras bilincinin gelişmesine yönelik çalışmalarının, toplumun kültürel dokusunun güçlenmesine katkı sağladığını belirten Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan şöyle diyor:

“Kültürel mirasımızın korunması ve yaşatılması, toplumsal hafızamızın sürdürülmesi açısından büyük bir öneme sahip. Bu mirası hem insanlara hem de doğaya karşı korumak bizlerin sorumluluğunda. Bu noktada kültürel mirasımızı korumak ve gelecek nesillere aktarmak yolunda önemli faaliyetler gerçekleştiren sevgili Gülçin Cömert ve Antandros Derneği’nin kıymetli üyelerini gönülden tebrik ediyorum. Sabancı Vakfı olarak geçmişin izleriyle geleceğe ışık tutan değerlerimizi korurken, toplumda kültürel miras bilincinin artmasına vesile olan bu çalışmaya destek vermekten dolayı büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz.”