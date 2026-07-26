Antik kentlerden dijital hayaletlere: Perili Köşk’te yeni sezon

İstanbul Boğazı’nın en etkileyici yapılarından Perili Köşk, eylül ayında kapılarını iki yeni sergiyle açmaya hazırlanıyor. Borusan Contemporary’nin yeni sezon programında, İtalyan sanatçı Olivo Barbieri’nin Türkiye’deki ilk kişisel sergisi “Zaman Mekân Geometri” ile Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’ndan hazırlanan “Perili / Haunted” yer alıyor. Biri fotoğrafın ölçek ve perspektifle kurduğu oyuna, diğeri dijital çağın tekinsiz imgelerine odaklanan sergiler, ziyaretçileri gerçekliğe alışılmışın dışında bakmaya çağırıyor.

Tanıdık manzaralara başka türlü bakmak

Küratörlüğünü Fırat Arapoğlu’nun üstlendiği sergi Olivo Barbieri’nin kırk yılı aşan üretiminden beş tematik seriyi bir araya getiriyor. Seçkide ayrıca Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’nun özel siparişiyle hazırlanan ve Anadolu’nun antik kentlerine odaklanan yeni eserler de ilk kez izleyiciyle buluşuyor.

Barbieri’nin objektifi antik kentlerden kalabalık metropollere, görkemli şelalelerden Alp zirvelerine ve Capri kıyılarına uzanıyor. Sanatçı, ölçek ve perspektifle oynayarak bildiğimizi düşündüğümüz manzaraları şaşırtıcı, zaman zaman da gerçeküstü görüntülere dönüştürüyor. Böylece yalnızca dünyaya bakmayı değil, gördüklerimizi yeniden düşünmeyi de öneriyor.

Olivo Barbieri / mekâna özgü / HOUSTON 12 / 2012

Perili Köşk’te dijital çağın hayaletleri

Yeni sezonun bir diğer dikkat çekici projesi ise “Perili / Haunted”. Artistik direktörlüğünü Borusan Contemporary Direktörü Dr. Kumru Eren’in üstlendiği koleksiyon sergisi; Rafael Lozano-Hemmer, Memo Akten, teamLab, Quayola ve Kemal Önsoy’un eserlerini aynı çatı altında buluşturuyor.

Yapay zekâ, veri teknolojileri ve dijital kültürün biçimlendirdiği çağdaş imge dünyasına odaklanan seçki, soyut figüratif geleneğin izlerini de bugünün görsel diliyle yan yana getiriyor. Gerçeklik, hafıza ve özne gibi kavramlara farklı açılardan yaklaşan eserler, izleyiciye yeni düşünme ve yorumlama alanları açıyor.

Serginin Perili Köşk’le kurduğu ilişki ise deneyimi daha da güçlü kılıyor. Yapının geçmişi ve etrafında şekillenen romantik söylenceler, dijital çağın yeni bilinmezleriyle buluşuyor. “Perili / Haunted”, ziyaretçilerini zamanın katmanları arasında dolaştırırken hem tanıdık hem de hafifçe tekinsiz bir görsel evrene çekiyor.

Boğaz kıyısında sanatla geçirilen bir gün

2011 yılından bu yana Borusan Holding’in yönetim binası Perili Köşk’te faaliyet gösteren Borusan Contemporary, ofis ortamını yaşayan bir sanat mekânına dönüştüren özgün modeliyle öne çıkıyor.

Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’ndan beslenen sergilerin yanı sıra etkinlikler ve eğitim programları düzenleyen kurum; sipariş eserlerle yeni sanat üretimini ve sanat yazımını destekliyor. Programının odağında fotoğraf, video, ses, ışık ve yazılım tabanlı teknolojilerle çalışan uluslararası sanatçılar ve en geniş anlamıyla yeni medya sanatı bulunuyor.

Ziyareti biraz daha uzatmak isteyenler, koleksiyondaki sanatçılara odaklanan yazı ve incelemeler için Borusan Contemporary Blog’a göz atabilir. Sergilerle bağlantılı yayınlar ve disiplinlerarası seçkiler sunan Art Store ile İstanbul Boğazı manzaralı Müze Café de sanatla geçirilen güne keyifli bir mola ekliyor.