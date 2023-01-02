Antik kentte heyecan verici buluş: İki bin yıl öncesine ait heykel

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde Gürok Grubu’nun kazı sponsorluğunda sürdürülen Aizanoi Antik Kenti kazı çalışmalarında; iki bin yıl öncesine ait, 2 metre 10 santim yüksekliğe sahip erkek heykelinin yanı sıra Yunan mitolojisinde aşk tanrısı olarak bilinen “Eros” ile şarap tanrısı “Dionysos” ve yarı tanrı “Herakles”in heykel başları gün yüzüne çıkarıldı.

Çavdarhisar ilçesinde bulunan UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Aizanoi Antik Kenti'nde kazı çalışmaları, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPU) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nce 80 işçi ve 20 teknik personel ile Penkalas Çayı, agora ve tiyatro bölümlerinde sürdürülüyor.

M.Ö. 3000'li yıllara dayanan tarihi ve tiyatro, stadyum, agora ve Zeus Tapınağı gibi yapıları ile dönemin metropolislerinden biri olduğu düşünülen antik kentte kazılar, Penkalas Çayı'nda yoğunlaştırıldı. Penkalas Çayı’ndaki kazılarda Roma dönemine ait 2 No'lu mermer köprünün restorasyonunun tamamlanırken, tamamen yıkılan 3 No'lu köprüde çalışmalar sürüyor.