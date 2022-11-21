Ara Güler arşivinden “Bir Avuç Güzel İnsan”

FARUK ŞÜYÜN

Ara Güler’in yaşamının çeşitli dönemlerinde “Onlar benim için yalnızca fotoğrafı çekilen kişiler değil, dünyamı kuran insanlardır” dediği edebiyatçılarla tanışması ve portrelerini çekmesinin yanı sıra onlarla buluşup edebiyat sohbetleri yaparak kurduğu dostluklara da ışık tutan “Bir Avuç Güzel İnsan” sergisi Bomontiada’da ziyarete açıldı.

Edebiyatın ve edebiyatçıların kaydedicisi!

Ara Güler; Sabahattin Eyüboğlu’nun Bronz Apartmanı’ndaki dairesinde, Fikret Adil’in evinde, Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun Narmanlı Han’daki atölyesinde, Yeditepe dergisinin Cağaloğlu’ndaki idarehanesinde, Samim Kocagöz’ün İzmir’deki evinde dostlarıyla bir araya gelerek bu buluşmaları ölümsüzleştirir. Yakaladığı bu özel anlarla Ara Güler, yıllar içinde edebiyatın ve edebiyatçıların kaydedicisi olur.

Ara Güler, gittiği ülkelerde de edebiyatçıların kapısını çalar ve onların portrelerini çeker; James Baldwin, Arthur Miller, Antonio Tabucchi, John Updike, Philip Roth, Alberto Manguel ve daha nicelerini “kurdukları dünyanın içinde” izleyiciye gösterir. Tennessee Williams’la, William Saroyan’la buluşur, onların gezilerine eşlik eder ve çektiği portrelerle geriye unutulmaz anılar bırakır.

Sergide Nâzım Hikmet’in bugüne dek sergilenmemiş portreleri, karanlık oda baskılar, Ara Güler’in edebiyatçı dostlarıyla yıllar içindeki mektuplaşmaları gibi pek çok belge ile onlardan gelen ve evinin duvarlarını süsleyen sanat eserleri de yer alıyor.

Çok şanslıyım!

Sergideki isimlerin fotoğraflarını çektiği yıllarda yaşım gereği Ara Güler’in yanında değildim, ama ne şanslıyım ki 1980 sonrası onunla birlikte çekimlere gitme fırsatı buldum. Hatta bana Leica’sını uzatıp “Evladım, ben değil makine çekiyor zaten, vereyim, sen git çek!” dediği bile olmuştur. Tabii ki “Aman Ara’cığım olur mu?” dememi bekliyordu, latife ettiğinin farkındaydım büyük ustanın…

Haftanın altı günü gezilebiliyor

Doğuş Grubu’nun, Ara Güler ile iş birliği sonucu hayata geçirdiği Ara Güler Müzesi’nin sergisi “Bir Avuç Güzel İnsan” pazartesi günleri hariç Salı-Cumartesi 10:00-18:00, Pazar 12:00-18:00 saatlerinde Bomontiada’da ziyaret edilebiliyor.