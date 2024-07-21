1928 yılında İstanbul’da doğan Ara Güler, foto muhabirliği ve fotoğraf sanatının hem ulusal hem de uluslararası alandaki en önemli isimleri arasında yer alıyor. 2018 yılında kaybettiğimiz usta fotoğrafçı Cumhuriyetin ilk yıllarından 2000’lere bir dönemin neredeyse tamamına tanıklık etmiş. 70 yıla yayılan bir kariyere sahip olan Güler’in eserleri hem Türkiye hem de ötesinin görsel bir kaydı niteliğinde,

Museum of Islamic Art’taki (MIA) “Ara Güler’in İzinde: Fotoğrafçının Mirasına Bir Bakış” sergisi Katar Müzeleri (QM), Ara Güler Müzesi iş birliği ile 9 Ağustos’ta ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Sergi, sanatçının işlerine dair kapsamlı bir seçki sunarken, araştırmacı bir göz ile çekilen fotoğraflar İstanbul’un tarihi anıtları ve gündelik yaşamını ölümsüzleştirme özelliğini taşıyor. Sergide 155 fotoğrafın yanı sıra Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi koleksiyonundan yazışmalar, fotoğraf makinaları ve ekipmanları ile efemera seçkisi de yer alıyor.

Karaköy, İstanbul 1959

4 bölümden oluşuyor

9 Kasım’da sona erecek olan sergi, dört bölümden oluşuyor. Sergi, Güler’in özdeşleştiği İstanbul’dan görseller ile başlayıp izleyiciyi Türkiye’nin zengin arkeolojik miras alanları ve 20. yüzyılın tanınmış kişilerinin portreleri ile kültürel ve tarihi bir yolculuğa çıkarıyor. Sergi, Ara Güler’in deneysel filmi Kahramanın Sonu’nun gösterimi ile tamamlanıyor.

Küratörlüğünü Sheikha Maryam Al Thani ve Ara Güler Müzesi’nin üstlendiği “Ara Güler’in İzinde: Fotoğrafçının Mirasına Bir Bakış” sergisi için Sheikha Maryam Al Thani “bu sergi Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi ile Katar Müzeleri arasındaki özel bir iş birliğini temsil ediyor. Ara Güler'in ikonik fotoğrafları ve efemeraları Katar Müzeleri Genel Koleksiyonundan özenle seçilmiş objelerle bir araya getirerek hem Güler'in çalışmalarına hem de kendi arşivimize yeni bakış açısı sunan büyüleyici bir diyalog yaratıyoruz. Bu ortaklık sadece bilgi ve kaynaklarımızı paylaşmakla kalmıyor, aynı zamanda tarihi bir fotoğrafçının eserlerine taze bir gözle bakmamızı ve Katar Müzeleri'nin 300 bini aşkın parçadan oluşan koleksiyonunun derinliğini ve çeşitliliğini vurgulamamızı sağlıyor. Bu sergi aracılığıyla ziyaretçileri, fotoğrafın zamana meydan okuyan gücü ile kültürler ve çağlar arasında köprü kurma özelliğinin bir göstergesi olarak, bu iki olağanüstü koleksiyon tarafından örülen hikayeleri keşfetmeye davet ediyoruz” diyor.

Sait Faik (sağda) Beyoğlu, İstanbul 1955

Geniş kitlelere ulaşabilmek…

Doğuş Grubu Sanat Danışmanı Çağla Saraç ise şunları söylüyor:

“Türkiye'de bir sanatçıya adanmış bu kapsamda ilk müze olan Ara Güler Müzesi’nin bir misyonu da uluslararası üne sahip foto muhabiri Ara Güler'in eserlerini dünya genelinde geniş kitlelerle paylaşmak ve mirasını gelecek nesillere aktarmaktır. Müzemizin Katar'daki ilk sergisini Katar Müzeleri işbirliği ile arşivimizden geniş bir fotoğraf ve efemera seçkisi ile açmaktan mutluluk duyuyoruz. Ara Güler'in arşivinden önemli temaları yansıtan bu sergi ile kendisinin çok yönlü sanatçı kimliğini hem mevcut hem de yeni izleyiciye sunmaktan gurur duyuyoruz.”