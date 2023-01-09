Armutlu’nun yenilerinden Lipari Balık, mezeleriyle öne çıkıyor

Balık restoranı sektöründe işe komilikten başlayıp çekirdekten yetişerek 40 yıla yaklaşan bir deneyime ulaşan Niyazi Cengiz’in Lipari Balık’ı altı aydır Armutlu’da konuklarını ağırlıyor. Daha önce Boğaz’da, Arnavutköy’de hizmet veren Lipari, adını çiroz durumundan çıkarak yağlanmaya başlamış olan uskumrudan alıyor.

Restoranın menüsünde geleneksel mezelerin yanı sıra Lipari’ye özel olanlar da yer bulunuyor. Kullanılan balıklar olta; ürünler ise 20 yıldır aynı adreslerden temin ediliyor. Günlük çıkan mezelerin yanı sıra usulüne uygun yapılan lakerda ve tarama da denenmesi gereken lezzetler arasında yer alıyor. Finaldeki kabak tatlısı ise çok başarılı…

Niyazi Cengiz, müdavim olan konuklarıyla yıllar içinde dostluk ilişkisinin geliştiğini bunda da samimiyet ve güleryüzün önemli payı olduğunu vurguluyor. Lipari’de, Niyazi Cengiz’e 45 yıldır bu sektörde bulunan Saim Gökçe yardımcı oluyor.