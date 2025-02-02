Heykeltıraş Selçuk Yazıcı'nın "Atatürk Heykelleri: Cesaret ve İlhamın Sergisi", Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 92. yıl dönümünde SANKO Sanat Galerisi'nde ziyarete açıldı. Sergi, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'in kuruluş sürecindeki mücadeleleri Yazıcı'nın heykelleri aracılığıyla gözler önüne sermeyi amaçlıyor.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu’nun aralarında bulunduğu davetlilerin katıldığı açılışta Vali Çeber bir konuşma yaparak, Atatürk'ün liderliğine vurgu yaptı ve Cumhuriyetin kuruluş sürecinin önemini belirtti.

Selçuk Yazıcı'nın heykelleri

Heykeltıraş Selçuk Yazıcı, sergideki sekiz farklı Atatürk heykelinde, O'nun yaşamının farklı dönemlerini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecindeki önemli olayları ele alıyor. Yazıcı, heykellerinde bronz ve mermer gibi farklı malzemeler kullanarak, Atatürk'ün gücünü ve kararlılığını vurguluyor. Heykellerdeki detaylar, Atatürk'ün yüz hatlarını, giyim tarzını ve vücut dilini yansıtarak, onun kişiliğini ve karakterini ortaya koyuyor.

Heykeltıraş Selçuk Yazıcı

Selçuk Yazıcı, sergiyle ilgili şunları söyledi:

“Sergideki sekiz farklı Atatürk heykeli O’nun Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Trablusgarp Savaşı ve devrimlerini temsil eden dönemlerini yansıtmayı amaçlıyor. Hasan Tahsin'in ilk kurşunu sıkması, Halide Edip Adıvar'ın Sultanahmet Mitingi, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazması, Cumhuriyet’in kuruluşunda ilham veren ve bugün gurur duyduğumuz önemli gelişmelerdir.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları ve topraklarını temsil etme fikri ile düşündüğüm sekiz farklı büstün altında bulunan kaideler ülkemizin çeşitli bölgelerinden gelen mermer taşlardır. Daha binlerce kişinin büstleri yapılsa yine eksik kalacaktır. Bunlar Cumhuriyetin temel taşlardır. Panolardaki hikâyeler Cumhuriyeti inşa ederken karşılaştıkları zorlukları, gösterdikleri cesareti ve sundukları ilhamı yansıtmaktadır. Kahramanlıkları ile Gaziantep’in gururu olan Şahinbey. Kılıç Ali, Şehitkamil, Karayılan, Özdemirbey gibi isimleri de buradan saygı ile anıyorum.

SANKO Sanat Galerisi’ne, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Gaziantep’e gelişinin 92’nci, Antep’e Gazi Unvanı verilişinin 104. yılı kapsamında ev sahipliği için teşekkür ederim.”

SANKO Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Halil Çiçek ise 340’ıncı sergiye ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarına vurgu yaparak, Yazıcı’nın Galeride sergi açan 704’üncü sanatçı olduğuna dikkat çekti.

Sergi ziyareti

"Atatürk Heykelleri: Cesaretin ve İlhamın Sergisi", SANKO Park AVM üçüncü katta bulunan SANKO Sanat Galerisi'nde 9 Şubat tarihine kadar her gün 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.