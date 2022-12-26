Atatürk Kültür Merkezi’ne bir yılda 1 milyon 300 bin ziyaretçi

AKM, yeni yüzüyle açıldığı 29 Ekim 2021’den bu yana Türk Telekom Opera Salonu, Tiyatro Salonu, Galeri, Çok Amaçlı Salon, Müzik Platformu, Kayıt Stüdyosu, Çocuk Sanat Merkezi, Kütüphane ve Yeşilçam Sineması ile bir milyon 300 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Atatürk Kültür Merkezi aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, İstanbul Devlet Opera ve Balesi, İstanbul Devlet Tiyatrosu, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu, Devlet Halk Dansları Topluluğu ve İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu’na da ev sahipliği yaptı/yapıyor.

7’den 70’e…

AKM geniş içerik yelpazesiyle 7’den 70’e herkese hitap etti. AKM’de yıl boyunca 275 konser, 150 tiyatro, 80 opera ve bale, 37 sergi ve 90 film gösterisinin yanı sıra söyleşiler, okur yazar buluşmaları ve çeşitli atölyeler düzenlendi. Çocuklar için 386 farklı atölye yapıldı ve 60 binden fazla çocuk sanatla buluştu. Yıl boyunca toplam bin 265 etkinlik gerçekleştirildi.

AKM birçok festivale de ev sahipliği yaptı. Başta Beyoğlu Kültür Yolu Festivali olmak üzere, AKM bünyesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen Çocuk Sanat Festivali, çeşitli kısa film festivalleri, Boğaziçi Film Festivali, TRT Uluslararası Belgesel Günleri, Uluslararası Distopya Film Festivali, Ödüllü Filmler Haftası, İKSV Müzik Festivali, Akbank Caz Festivali, İstanbul Uluslararası Halk Müziği Festivali gibi birçok festivalin de mekânı oldu.