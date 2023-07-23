Ateşböceği artık uçmuyor!

“Türk müziğine önemli katkılar sağlayan değerli sanatçı Baha Boduroğlu,

20 Temmuz 2023 Perşembe günü kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında aramızdan ayrıldı. Baha Boduroğlu’nun vefatı; başta ailesi, C-Majör İş’ten Sesler Korosu ve yöneticileri olmak üzere tüm sevenlerini üzdü. Boduroğlu, tiyatro sanatçısı; müzik yapımcısı, ses sanatçısı, radyo programcısı ve Popsav genel sekreteri olarak çalıştığı yıllarda ülkemize sunduğu değerli katkılarıyla tanınıyor. Değerli sanatçı Baha Boduroğlu’nun cenazesi, 23 Temmuz 2023 Pazar günü, Zincirlikuyu Camii’nde, öğle namazını müteakiben Edirnekapı mezarlığına defnedilecek.”

Posta kutuma düşen her habere, telefonuma gelen her mesaja korkuyla bakıyorum son yıllarda. Yine yüreğim cız etti birkaç gün önce. 1975 yılında çıkan unutulmaz 45’likleri, “Gençlik Başımda Duman” şarkısı ve ateş böceği dansı ile milyonların sevgisini kazanan Güzin ile Baha’nın Baha’sı, Baha Boduroğlu aramızdan ayrılmıştı…

16 Temmuz Pazar günü “bugün dünden daha güzel olacak” diye yapmıştı son sosyal medya paylaşımını. Her zaman pozitif, her zaman güleryüzlüydü.

“Güzin ile Baha’ya Saygı Gecesi”

2017 yılında yaptığım “Güzin ile Baha’ya Saygı Gecesi”nde de yaşadığımız bazı teknik sıkıntılara rağmen hep olumlu yaklaşmış, asla kapris yapmamıştı. Güzin ile Baha imzasını taşıyan ilk 45’likte yer alan “Sivastapol Önünde”nin yorumlanmasıyla başlamıştı gece, ikilinin unutulmayan parçalarını Vedat Biçkın ve Megaralılar orkestrası eşliğinde seslendirmesiyle sürmüştü.

Yarım asırlık müzik yaşamının bir potpurisi olan etkinlikte Bilgen Bengü, Ercan Turgut, Ersan Erdura, İskender Doğan, Kartal Kaan, Melike Demirağ en sevilen şarkılarını yorumlamışlardı… Nejat Çetinok’un sunduğu, Bülent Pozam, Cengiz Tünay, Hurşit Yenigün, İzzet Öz, Turgay Noyan’ın konuşmacı olarak katıldıkları gecede anılar okyanusundan keyifli görüntülerin yer aldığı bir barkovizyon gösterisi de gerçekleştirilmişti.

Belki sık görüşememiştik, ama birbirimizin radarında olduğumuzu biliyordum. Sonra bu kötü haber geldi. Hemen peşinden Mehmet Hayri Alkan birlikte fotoğrafımızı gönderdi. Ne kadar sıcak bir hatıra…

Sizi de çok özleyeceğim Baha Boduroğlu.