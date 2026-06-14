Ateşin başında geleceği izlemek: Çorumlu Obası’nda bir gün

Çorum’daki Açık Ateş Etkinlikleri sona erdiğinde aklımda yalnızca konuşmalar, tattığım yemekler ya da ziyaret ettiğim mekânlar kalmadı. En çok, Çorumlu Obası’nda karşılaştığım insanlar kaldı hafızamda... Açık ateşin etrafında toplanan öğrenciler... Ocak başında çalışan, Türkiye’nin ve dünyanın farklı köşelerinden gelen ustalar... Üreticiler... Şefler... Ve bütün bu hareketliliğe önce sessizce sonra rüzgârı ve yağmuruyla eşlik eden enfes doğa...

Ama Çorum'u anlamak için önce ateşin başına değil, tarihin derinliklerine bakmak gerekiyordu. Bu nedenle etkinliğin ikinci gün, yöresel kahvaltının ardından rotamızı Çorum Müzesi'ne çevirdik.

Bir müzede başlayan yolculuk

Bazı müzeler yalnızca eserlerin sergilendiği mekânlardır. Bazıları ise ziyaretçilerine bir şehrin ruhunu anlatır. Çorum Müzesi de ikinci gruba giriyor.

Hititlerden Friglere, Roma’dan Selçuklu ve Osmanlı dönemine kadar uzanan geniş koleksiyon, bu toprakların neden binlerce yıldır bir kültür ve medeniyet merkezi olduğunu gözler önüne seriyor. Bu son müze gezimde de vitrinlerdeki eserleri incelerken, biraz sonra Çorumlu Obası’nda tanıklık edeceğimiz gastronomi hikâyesinin aslında ne kadar derin köklere dayandığını bir kez daha düşündüm...

Özellikle Hitit dönemine ait eserler, Çorum’un yalnızca Anadolu’nun ilk büyük başkentlerinden biri değil, aynı zamanda güçlü bir kültürel üretim merkezi olduğunu da hatırlatıyordu.

Müzeden ayrılırken aklımda şu düşünce vardı:

Bir şehrin mutfağı yalnızca tencerelerde pişmez. Tarihinin, kültürünün ve hafızasının içinde de demlenir. Belki de bu nedenle Çorum’da gastronomi konuşurken konu sürekli Hititlere, geçmiş medeniyetlere ve bu toprakların biriktirdiği bilgiye dönüyor.

Müzeden çıkıp Çorumlu Obası’na doğru yola koyulduğumuzda artık yalnızca bir gastronomi etkinliğine değil, binlerce yıllık bir kültürel sürekliliğin izlerine doğru ilerlediğimizi hissediyordum.

Ateşin etrafındaki okul

Çorum’un doğal dokusunu yansıtan Çorumlu Obası, âdeta yaşayan bir açık hava mutfak okuluna dönüşmüştü. Türkiye’nin farklı bölgelerinin yanı sıra Brezilya, Uruguay ve Lübnan’dan gelen şefler, kurulan açık ateş istasyonlarının başına geçmişti. Kimi köz hazırlıyor, kimi ağır ateşte et pişiriyor, kimi eski pişirme tekniklerini anlatıyor, kimi de yöresel ürünlerin hikâyesini paylaşıyordu. Helvalardan hamur işlerine uzanan bu lezzet şöleni, ateşin Anadolu mutfağındaki dönüştürücü gücünü bir kez daha gösteriyordu.

Ortaya çıkan görüntü yalnızca bir gastronomi gösterisi değildi. Bu, insanlığın ateşle kurduğu binlerce yıllık ilişkinin yeniden hatırlanmasıydı.

Bir süre sonra dikkatimi sürekli aynı manzara çekmeye başladı. Hitit Üniversitesi öğrencileri... Neredeyse her istasyonun başındaydılar. Kimi not alıyor, kimi fotoğraf çekiyor, kimi şeflere sorular soruyordu. Ama hepsinin ortak noktası meraktı. Bilgiyi öğrenme arzusu... Mutfak kültürünün yalnızca tariflerden ibaret olmadığını keşfetme heyecanı...

Bir şefin bıçağı nasıl kullandığını dikkatle izleyen gençlerin gözlerinde geleceği görmek mümkündü. Belki de etkinliğin en değerli yanı buydu. Çünkü kültür ancak aktarıldığında yaşamaya devam eder. Bir tarifin yaşaması için onu pişirecek insanların olması gerekir. Bir mutfak geleneğinin sürmesi için o geleneğe sahip çıkacak genç kuşakların yetişmesi gerekir.

Çorumlu Obası’nda gördüğüm manzara bana tam da bunu düşündürdü. Açık ateşin etrafında yalnızca yemek değil, bilgi de pişiyordu.

Sonra yağmur geldi

Günün en unutulmaz ânı ise hiç kuşkusuz yağmurdu. Dakikalar önce güneşli bir gökyüzünün altında ateşlerin başında dolaşıyorduk. Odunların yanışını izliyor, közün üzerinde ağır ağır pişen yemeklerin kokusunu içimize çekiyorduk.

Derken gökyüzünün rengi değişmeye başladı. Bulutlar ağırlaştı. Ve kısa süre sonra yağmur bütün gücüyle kendini gösterdi. Açık ateşlerin üzerinden yükselen dumanlar yağmur damlalarıyla buluştu. Bir yanda ateş... Bir yanda su... Doğanın iki temel unsuru aynı sahnedeydi. Şefler ekipmanlarını korumaya çalışıyor, öğrenciler çadırlara sığınıyor, konuklar yağmurdan kaçarken bir yandan da gülümsemeye devam ediyordu. Kimse şikâyet etmiyordu. Tam tersine, sanki herkes bu beklenmedik misafirin de etkinliğin bir parçası olduğunu kabul etmişti. Yağmur dindiğinde ise topraktan yükselen koku bütün alanı kapladı. O an Çorumlu Obası yalnızca bir etkinlik alanı değil, doğanın da ortak olduğu büyük bir sahneye dönüşmüştü.

Çorum Müzesi

Bir şehrin ortak emeği

Açık Ateş Etkinlikleri’nin başarısının arkasında yalnızca iyi bir organizasyon yoktu.

Birlikte çalışma kültürü vardı. Devletin, yerel yönetimlerin desteği vardı. Üniversitenin katkısı vardı. Gastronomi dünyasının deneyimi vardı. Ve her şeyden önemlisi bu işe inanan insanlar vardı.

Çorum Valisi Ali Çalgan ile Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın sahiplenici yaklaşımı şehrin bu hedefe ne kadar inandığını gösteriyordu.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve üniversitenin öğrencileri etkinliğe akademik bir derinlik kazandırıyordu.

Bu güzel buluşmanın danışmanı, gastronomi kültürüne yıllardır emek veren Adnan Şahin, bir etkinliğin yalnızca program hazırlamakla değil, vizyonla şekillendiğini bir kez daha gösterdi.

Ayrıca sürecin her aşamasında zarafeti, titizliği ve profesyonelliğiyle katkı sağlayan Logos İletişim’den Zeynep Kakınç ve ekibinden organizasyonun kusursuz işlemesinde büyük pay sahibi olan İnci, Kuday ve Fevziye’yi de burada anmak istiyorum.

Ateş hâlâ yanıyor

Çorum’dan ayrılırken aklımda yalnızca tattığım yemekler kalmadı. Ateş başında ustalarını izleyen gençler kaldı. Yağmur altında dağılmayan kalabalık kaldı. Hititlerden bugüne uzanan kültürel süreklilik kaldı.

Ve bir de şu düşünce... Gastronomi yalnızca sofraya gelen yemek değildir. Toprağın, üreticinin, tarihin, bilginin ve insan emeğinin ortak hikâyesidir. Çorum’da üç gün boyunca bu hikâyenin canlı tanıklığını yaptım. Hititlerin başkentinde yalnızca ateş yanmıyordu. Bir şehrin geleceğe dair heyecanı da yanıyordu.