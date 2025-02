Bağdat Caddesi'nde yeni bir brasserie

Takip Et

Happy Group, yeni bir brasserie konseptiyle hizmet vermeye başladı. Daha önce Happy Moon’s, İkon, Manhattan ve Little Buddha gibi markaları hayata geçiren grubun yeni markası The One Brasserie, yaklaşık olarak iki ay önce Bağdat Caddesi’nde kapılarını açtı. Mekânda dört kıtanın lezzetleri tek bir çatı altında birleştirilerek gastronomi tutkunlarına farklı bir deneyim sunmak hedefleniyor.

Farklı yemekler modern dokunuşlar

The ONE’de İtalyan mutfağı ağırlıklı olmak üzere farklı bölgelerin yemeklerini modern dokunuşlarla hazırlanıyor. Türkiye’nin zengin mutfak kültürü de modern bir yaklaşımla harmanlanarak konukların beğenisine sunuluyor. Peru, Afrika, Fransa, Güney Amerika ve Uzak Doğu mutfaklarından esinlenen menü, geleneksel ve modern tatların birleşiminden oluşuyor. Özellikle Güney Amerika ve Arap Yarımadası’ndan ilham alan baharat ve soslarla yemeklere farklı bir tat katmak amaçlanıyor.

Mekânda, ev yapımı makarnalardan çeşitli ekmeklere kadar birçok ürün taze olarak üretiliyor. Açık mutfak konsepti, misafirlerin yemeklerin hazırlanış sürecini izlemesine olanak tanırken, bahçe alanında ise şıklık ve rahatlığı bir arada sunmak hedefleniyor.

Zengin kahvaltı seçenekleri

The ONE, kahvaltı menüsüyle de dikkat çekiyor. Sunulan kahvaltı tabağındaki avokadolu poşe kruvasan, İspanyol omlet, meyveli pankek ve bal kaymak gibi seçeneklerle misafirlere zengin bir lezzet deneyimi sunmak amaçlanıyor. Meyveli pankek, yumuşak hamuru ve taze meyveleriyle öne çıkıyor. Misafirler, kahvaltı sonrasında da mekânda keyifli vakit geçirebiliyor.

Konforlu atmosfer

450 metrekarelik alanı ve 160 kişilik kapasitesi olan mekân, modern ve doğal öğelerin birleştirildiği Laxmi Interior imzasını taşıyan bir tasarıma sahip. The One, Naish, Satsuma, Nalu ve Butterfly gibi imza kokteylleriyle de dikkat çekiyor.