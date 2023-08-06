Bağdat Caddesi’nin yeni İtalyan’ı

FARUK ŞÜYÜN

Şef Özgür Yavuz ile ekibinin hazırladığı Ristorante Umberto’nun menüsünde burrata, carpaccio, ızgara deniz mahsulleri tabağı gibi klasik başlangıçlardan pizza çeşitlerine, salatalardan makarnalara ve risotto çeşitlerine, ana yemeklerden tatlılara pek çok seçenek mevcut. Ristorante Umberto İstanbul, Göztepe Parkı’nın tam karşısında, 80 kişilik kapasitelik mekânında haftanın her günü 12:00-23:00 saatleri arasında misafirlerini ağırlıyor.

Restoranın işletmecisi Akkomarka Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yeşilyurt yeni restoranlarının hikâyesini şöyle anlatıyor:

“İtalyan mutfağına dair bir marka yaratma fikri, çok uzun zamandır gündemimizdeydi. Uzun süredir iş birliği içinde olduğumuz, Türkiye’de ve İtalya’da da farklı restoranlarında çalışma imkânı bulmuş Özgür Yavuz’un şefliğinde Ristorante Umberto’yu hayata geçirdik.

Her sürecini titizlikle değerlendirdiğimiz Umberto’un tüm dekorasyonu, misafirlerimize konforlu ve şık bir ortamda hizmet vermek amacıyla, Smart Tasarım tarafından özel olarak hazırlatıldı. Restoranımızın simgesi haline gelen avizeyi Venedik’in cam sanatıyla ünlü olan Murano Adası’ndan getirttik.

Misafirlerimize menümüzde başlangıçlardan salata çeşitlerine, pizzalardan makarna ve risottolara, ana yemek alternatiflerinden tatlılara kadar pek çok seçenek sunuyoruz. Tüm ürünlerimiz orijinal reçetelere göre hazırlanıyor ve çok özel sunumlarla servis ediliyor. Ayrıca, menümüzde yer alan ürünlerin tamamı sipariş üzerine hazırlanıyor.

Çok beğenilen geleneksel İtalyan tatlılarından Tiramisu da “a la minute” olarak, misafirimiz sipariş verdiği anda hazırlanıp taze olarak sunuluyor. Menümüzdeki ürünlerin büyük çoğunluğu yerli üreticilerden tedarik ettiğimiz hammaddelerle hazırlanıyor. Menünün mevsimsel olması ve taze ürünlerle hazırlanması da elbette vazgeçilmezimiz.”