Baharın rengi bu kez sanat: CI BLOOM

İstanbul’da bahar her zaman yalnızca çiçeklerle gelmez. Bazen bir sergiyle, bazen bir konserle, bazen de bir fuarla hissedersiniz mevsimin değiştiğini. Bu yıl o değişimin adlarından birisi, hiç kuşkusuz CI BLOOM 2026. Contemporary Istanbul tarafından hayata geçirilen bu genç ama etkisi giderek büyüyen yapı, beşinci edisyonuyla yeniden kapılarını açarken, aslında yalnızca bir sanat etkinliğini değil, İstanbul’un kültür-sanat dolaşımındaki güncel enerjiyi de temsil ediyor.

15 Nisan’daki ön izleme ile başlayacak olan fuar, 16–19 Nisan tarihleri arasında Lütfi Kırdar Rumeli Salonu’nda izleyiciyle buluşacak. Ama mesele yalnızca tarihler ve mekân değil; asıl mesele, bu buluşmanın taşıdığı ruh.

Sanatta yeni ölçü: Keşfetmek

Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve kurucusu Ali Güreli’nin altını çizdiği bir gerçek var: Sanat piyasasında dengeler değişiyor. Artık değer, yalnızca hiyerarşik kabullerle değil; erişim, keşif ve dolaşım üzerinden kuruluyor. Bu cümle, aslında CI BLOOM’un ruhunu da özetliyor. Burada büyük isimlerin gölgesinde kalan üretimler değil, henüz yolun başındaki, arayış halindeki, deneyen ve risk alan işler ön planda. Yeni koleksiyoner profilinin ilgisi de tam olarak bu noktaya yöneliyor: Keşfetmenin heyecanına.

Galeriler, inisiyatifler ve yeni sesler

Fuarın en dikkat çekici taraflarından biri, yalnızca İstanbul merkezli bir yapı olmaması. Ankara’dan Diyarbakır’a, Adana’dan Antalya’ya uzanan bir hat üzerinde farklı galeriler ve sanat inisiyatifleri aynı çatı altında buluşuyor. Bu çeşitlilik, Türkiye’de çağdaş sanatın artık tek merkezli bir yapıdan çıktığını, daha yatay ve çok sesli bir alana dönüştüğünü gösteriyor. İlk kez katılan galerilerle birlikte, bağımsız sanat inisiyatiflerinin varlığı da önemli. Çünkü bugün sanatın üretim alanı kadar dolaşım alanı da değişiyor. CI BLOOM, bu değişimi yakalayan platformlardan biri.

Sanat, teknoloji ve gelecek dili

Bu yıl fuarda yalnızca galeriler değil, farklı disiplinler arası karşılaşmalar da dikkat çekiyor:

BMW’nin yeni nesil vizyonunu temsil eden iX3 modeliyle yer alması, sanat ile tasarım ve teknoloji arasındaki sınırların giderek silikleştiğini gösteriyor. Aynı şekilde Edward Burtynsky’nin çevresel dönüşüm ve endüstriyel üretim üzerine odaklanan işleri, çağdaş sanatın yalnızca estetik değil, aynı zamanda etik bir tartışma alanı olduğunu da hatırlatıyor.

Öte yandan Samsung’un “Art TV” seçkisiyle sunduğu dijital arşiv deneyimi, sanatın artık yalnızca mekânda değil, ekranlarda da yaşadığını gösteriyor. Bu da yeni bir izleyici biçimi demek.

Dayanışma ve sürdürülebilirlik

Bugünün sanat dünyasında en çok konuşulan konulardan biri sürdürülebilirlik. Ama bu kavram çoğu zaman yalnızca bir söylem olarak kalıyor. CI BLOOM’un galerileri destekleyen modeli ise bu söylemi somut bir zemine taşıyor. Ekonomik koşulların zorlaştığı bir dönemde, üretimi ve katılımı mümkün kılan bir yapı kurmak, aslında sanatın geleceğini de korumak anlamına geliyor. Bu yönüyle fuar, yalnızca bir vitrin değil; aynı zamanda bir dayanışma alanı.

Gençlere açılan kapı

Fuarın belki de en kıymetli taraflarından biri, genç izleyiciyi içeri davet etme biçimi.

16–17 Nisan tarihlerinde belirli saatlerde üniversite öğrencilerine ücretsiz giriş imkânı sunulması, sadece bir jest değil; bilinçli bir tercih. Sanatın izleyicisi, ancak erken yaşta kurulan temasla çoğalır. Bu temasın mekânı bazen bir müze, bazen bir galeri, bazen de böyle fuarlar olur.

Yoğun bir durak

CI BLOOM uzun soluklu bir etkinlik değil. Sadece birkaç gün sürüyor. Ama tam da bu yüzden yoğun, sıkıştırılmış ve dikkatli bir deneyim sunuyor. Bazen bir şehri anlamak için uzun uzun dolaşmanız gerekmez. Doğru zamanda, doğru mekânda bulunmak yeterlidir. Önümüzdeki günlerde Lütfi Kırdar’a uğrarsanız, yalnızca çağdaş sanatı değil, İstanbul’un bugününü de görürsünüz.