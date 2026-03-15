Baharın ritmi İş Sanat’ta yaşanacak

İstanbul’da bahar yalnızca doğanın uyanışı değildir; aynı zamanda sanatın da hareketlenmesidir. Kentin kültür hayatına uzun yıllardır nitelikli programlar sunan İş Sanat, bu baharda da müziğin farklı dönemlerini, dansın görkemini ve edebiyatın güçlü metinlerini aynı çatı altında buluşturuyor. Programda dünyaca tanınmış sanatçılarla birlikte, özgün yerli projeler ve genç müzisyenlerin sahne aldığı konserler yer alıyor. İş Kuleleri Salonu, nisan ve mayıs boyunca ritmin, melodinin ve hikâyelerin izini süren bir sanat yolculuğuna davet ediyor.

Baroktan 20. yüzyıla

Sezonun dikkat çeken konserlerinden biri, kemanın özgür ruhlu virtüözü Gilles Apap ile Camerata Zürich’in buluşması. Teknik ustalığını doğaçlamaya açık yorumuyla birleştiren Apap, Camerata Zürich ile birlikte 2 Nisan akşamı sahnede olacak. Konserin repertuvarı da en az yorumcuları kadar renkli: Béla Bartók’un halk müziğinden beslenen Rumen Halk Dansları, Antonio Vivaldi’nin etkileyici konçertolarından biri ve Giuseppe Tartini’nin keman repertuvarının en çarpıcı eserlerinden sayılan, halk arasında “Şeytanın Trili” diye anılan sonatı dinleyicilerle buluşacak.

Frida Kahlo’nun tutkulu dünyası

İş Sanat’ın bahar programındaki en görsel ve dramatik etkinliklerden biri ise Viva La Vida. Enrique Gasa Valga Dans Topluluğu’nun sahneye taşıdığı bu yapım, 20. yüzyılın en çarpıcı sanat figürlerinden Frida Kahlo’nun hayatından ilham alıyor. Roberto Tubaro’nun müzikleri ve Valga’nın koreografisiyle şekillenen gösteri, Greta Marcolongo’nun güçlü vokali eşliğinde izleyiciyi Kahlo’nun renkli ama aynı zamanda acıyla yoğrulmuş dünyasına götürüyor. 8 Nisan akşamı sahnelenecek bu gösteri, sanat tarihinin en ilham verici kadınlarından birine sahnede yapılmış etkileyici bir saygı duruşu niteliğinde.

Karayip rüzgârı

Programın enerjisi yüksek konserlerinden biri de Kübalı piyanist Ivan “Melon” Lewis ve The Cuban Swing Express. Karayip ritimlerinin cazla buluştuğu bu konser, 16 Nisan akşamı İş Kuleleri Salonu’nu âdeta bir Latin müzik festivaline dönüştürecek. Lewis’in kendi besteleriyle birlikte Herbie Hancock, Michael Jackson ve Rolling Stones gibi isimlerin hit parçalarının yeni düzenlemeleri de programda yer alıyor.

Bulutsuzluk Özlemi

Zarif bir caz akşamı

İskandinav cazının en tanınmış isimlerinden Lisa Ekdahl ise 13 Mayıs akşamı İş Sanat sahnesinde olacak. 1990’larda yayımladığı ve kendi adını taşıyan albümüyle büyük bir çıkış yakalayan Ekdahl, naif ve samimi sesiyle Avrupa’nın geniş bir dinleyici kitlesini kendine bağlamıştı. Folk dokunuşlarıyla zenginleştirdiği caz standartlarını yorumlayan sanatçı, sevilen parçalarını İstanbul’daki dinleyiciler için seslendirecek.

Yerli projeler

Program yalnızca uluslararası isimlerle sınırlı değil. Türkiye’nin sevilen müzisyenleri de bu bahar İş Sanat sahnesinde olacak. Pop müziğin özgün yorumcularından Buray, “Evdeki Sesler” başlıklı özel konseriyle 21 Nisan akşamı sahne alacak. Sanatçı bu konserde çocukluğundan itibaren hayatına eşlik eden şarkıları dinleyicilerle paylaşacak. Türk rock müziğinin köklü topluluklarından Bulutsuzluk Özlemi ise 40. sanat yılını 6 Mayıs akşamı kutluyor. Grup, hafızalara kazınan şarkılarını bu kez Semplice Quartet eşliğinde akustik düzenlemelerle seslendirecek.

Genç müzisyenler

İş Sanat’ın uzun yıllardır sürdürdüğü Parlayan Yıldızlar konserleri de programın önemli bölümlerinden biri. Genç müzisyenlerin sahne deneyimi kazanmasını amaçlayan bu konser dizisinin bahar bölümünde beş yetenekli isim sahne alacak. 20 Nisan’da klarinette Defne Mecidiye ve piyanoda Mustafa Anıl Aşan dinleyici karşısına çıkacak. 27 Nisan akşamı ise fagotta Mert Köse ve Cahide Gür ile kemanda Arya Şirin Utandı konseri izlenebilecek.

Gilles Apap

Edebiyatın sesi sahnede

Programın bir diğer dikkat çekici etkinliği ise “Gece Kapladı Her Yeri” başlıklı dinleti. 13 Nisan akşamı gerçekleştirilecek bu özel gecede, Türk edebiyatının unutulmaz yazarlarından Sabahattin Ali’nin üç öyküsü sahnede hayat bulacak. Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek; “Hanende Melek”, “Gramofon Avrat” ve “Hasan Boğuldu” öykülerini seslendirecek.

Çocuklar için

İş Sanat’ın küçük izleyicileri de unutulmamış. Yekta Kopan’ın yazdığı, Lerzan Pamir’in yönettiği müzikli çocuk oyunu “Hişt Hişt!”, Sait Faik’in doğa sevgisinden esinlenen renkli bir sahne macerası sunuyor. Oyunun bu sezonki son temsilleri 11, 12 ve 26 Nisan’da gerçekleştirilecek.

Bahar aylarında İstanbul’da sanatla iç içe olmak isteyenler için İş Sanat programı yine güçlü bir seçenek sunuyor. Müziğin farklı dönemlerini, dansın görsel gücünü ve edebiyatın etkileyici metinlerini bir araya getiren bu program, İş Kuleleri Salonu’nu bir kez daha şehrin önemli kültür duraklarından biri haline getiriyor.